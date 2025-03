Ranieri e l’avviso alla squadra: “Non possono farmi questi scherzi”

Il tecnico giallorosso parla dopo la vittoria contro l’Empoli e si sofferma in particolare anche su qualche singolo calciatore

Ancora una vittoria per la Roma che continua la sua risalita in classifica battendo anche l’Empoli (1-0, gol di Soule) e superando la Fiorentina al settimo posto. I giallorossi proseguono la striscia vincente e Ranieri nel post gara a ‘DAZN’ analizza così la partita della sua squadra:

GOL MANCATO DA SHOMURODOV – “Era molto dispiaciuto, ma gli ho detto che la cosa importante è farsi trovare al posto giusto al momento giusto:i gol si possono fare e sbagliare. Gli ho detto anche che ho una certa età, non possono farmi questi scherzi e farmi stare sul chi vive fino alla fine. La squadra ha giocato con umiltà che era la cosa più importante. Poi puoi giocare se hai più qualità, noi ce l’abbiamo ma mi è piaciuto che abbiamo pareggiato quella voglia di giocare questa gara con volontà e determinazione”.

PRESSIONE – “Lavoriamo sotto questo punto di vista, chi è più vicino deve subito pressare. Lo stiamo facendo bene, sono contento, ma mancano ancora piccoli particolari e queste sono le cose più difficili da mettere a punto”.

PELLEGRINI – “Oggi ha fatto benissimo, una gara di quantità e qualità. Non gli si può dire nulla. Dovevo cercare cosa non andasse in questo ragazzo. Gli arbitri hanno cambiato modo di arbitrare e lui è rimasto indietro: ormai non fischiano i mezzi falli e lui si ferma, gli ho detto di non farlo. Deve riavvolgere il suo registratore, cancellare le note che aveva precedentemente e mettersi in relazione agli altri”.

Empoli-Roma, Ranieri: “A Bilbao dura, ma devono essere più bravi”

HUMMELS – “Mat può fare quello che vuole. È un tedesco che è venuto a giocare nella Roma, sta conoscendo anche la città. Io voglio vincere tutte le partite, metto chi credo vada bene contro quell’avversario. Ho cambiato la squadra contro il Napoli, a Venezia, con il Parma. Questi ragazzi sanno che se si allenano bene e seguono quel che io chiedo, possono giocare come gli altri”.

ATHLETIC BILBAO – “Sarà dura, non sarà facile. Andiamo lì con la nostra determinazione e se saranno più bravi di noi, pazienza, gli stringeremo la mano: prima però devono dimostrarlo di essere più bravi”.