PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-ROMA 0-1: Soulé, antipasto gustoso. Salah-Eddine rimandato

Voti e giudizi del match del ‘Castellani’ valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

EMPOLI Silvestri 6,5 De Sciglio 5,5. Dal 46′ Sambia 6 Goglichidze 5,5. Dall’86’ Campaniello sv Marianucci 6 Gyasi 5,5 Grassi 5,5 Henderson 5,5. Dal 66′ Kovalenko 5,5 Cacace 5,5 Pezzella 5,5 Esposito 5,5. Dal 66′ Konate 6 Colombo 5. Dal 46′ Kouamé 5,5 Allenatore: D’Aversa 5,5

ROMA

Svilar 6

Nelsson 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 6

Saud 6. Dal 65′ Rensch 6

Paredes 6. Dal 65′ Cristante 6

Koné 6,5

FLOP Salah-Eddine 5,5: forse l’unico che non fa una figura particolarmente brillante. Nel primo tempo soprattutto si prende un paio di rimbrotti dal suo allenatore, più che giusti visto che perde due brutti palloni nel giro di pochi minuti dando il via alle ripartenze pericolose dell’Empoli. In avanti niente di che. Rimandato. Dal 65′ Angelino 6

TOP Soulé 7: basta un suo gol per centrare l’ennesima vittoria. Una gran bella giocata, perché prende in controtempo il portiere bucandolo sul suo palo. Lucidità massima già dopo 20 secondi, non scontato. Poi conferma il periodo di ottima forma in cui gli riesce quasi tutto. Meraviglioso il pallone nel primo tempo per la testa di Shomurodov, sprecata dal compagno. Risorsa preziosissima, se questo è solo l’inizio il prossimo anno ci sarà da divertirsi per la Roma. Dall’80’ Baldanzi sv

Pellegrini 6,5

Shomurodov 6. Dal 72′ Dovbyk 6

Allenatore: Ranieri 6

Arbitro: Di Bello

Empoli-Roma 0-1, il tabellino

Marcatori: 1′ Soulé (R)

EMPOLI (3-5-2): Silvestri; De Sciglio (46′ Sambia), Goglichidze (86′ Campaniello), Marianucci; Gyasi, Grassi, Henderson (66′ Kovalenko), Cacace, Pezzella; Esposito (66′ Konate), Colombo (46′ Kouamé). A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia, Kouamé, Kovalenko, Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen, Campanello, Konate. Allenatore: D’Aversa