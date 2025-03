Juventus, allarme per Thiago Motta: tegola a poche ore dall’Atalanta

Juventus in ansia nelle ore che precedono il big match con i bergamaschi, il tecnico rischia di perdere una pedina importante in formazione

Domenica di campionato dal peso specifico rilevante, con il Napoli che deve rispondere all’Inter, provando a battere la Fiorentina al ‘Maradona’ per rimanere in scia, e con il big match Juventus-Atalanta allo ‘Stadium’. Sfida che potrebbe aprire prospettive in grandi stile per chi delle due dovesse riuscire a prevalere.

Sognano i bergamaschi, che vogliono rimanere in quota scudetto, mentre i bianconeri vogliono provare a entrarci. In caso di successo, sarebbe la sesta vittoria di fila per gli uomini di Thiago Motta e una risposta importante a quello che era apparso come un momento molto difficile, dopo l’uscita dalla Champions League e la Coppa Italia. Ecco perché la partita è stata preparata in maniera davvero scrupolosa e a Torino ci credono.

Vista l’importanza della posta in palio e la qualità che le due squadre metteranno in campo, si prevede spettacolo e una gara molto intensa, come del resto lo era stata quella dell’andata, disputata meno di due mesi fa al ‘Gewiss’ a Bergamo e conclusasi sull’1-1. Attenzione, però, alle notizie sulle ultime ore di vigilia prima della gara. In casa Juventus scatta l’allarme per una possibile assenza dell’ultimo minuto.

Juventus, Kenan Yildiz in bilico: problemi per il turco, si decide in mattinata

La tegola per la Juve potrebbe riguardare il forfait di Kenan Yildiz, che non è al meglio. Il numero 10 turco potrebbe essere costretto a saltare la gara per problemi sopraggiunti nelle ultime ore.

L’attaccante è alle prese con un virus intestinale, valutazioni decisive saranno fatte in mattinata all’arrivo alla Continassa, per capire che cosa fare. Se Yildiz non dovesse farcela, il suo posto verrebbe preso, nell’undici titolare, con ogni probabilità da Koopmeiners, con Nico Gonzalez e McKennie ad agire insieme all’olandese sulla trequarti alle spalle di Kolo Muani. Va invece verso il recupero Federico Gatti, il difensore stringe i denti e probabilmente ci sarà.