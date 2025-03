Juve, ufficiale: ha appena recuperato!

Le scelte del tecnico bianconero in vista del big match in programma questa sera all’Allianz Stadium

Il posticipo serale delle 20.45 in programma all’Allianz Stadium è uno dei big match della 28esima giornata di Serie A. La Juventus, a caccia della sesta vittoria consecutiva, ospita un’Atalanta che non sembra essere nel suo momento migliore.

In vista della sfida in programma stasera, Thiago Motta ha annunciato i convocati per la sfida contro i nerazzurri. E nella Juventus ci sono due importanti recuperi da segnalare. Il primo riguarda Renato Veiga, che torna a disposizione del tecnico. L’altro riguarda Kenan Yildiz, alle prese nei giorni scorsi con un virus intestinale. Anche il turco sarà della partita, vedremo se Motta deciderà di schierarlo dall’inizio.

Questi i convocati:

Portieri: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin.

Difensori: Renato Veiga, Kalulu, Gatti, Alberto Costa, Kelly, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram.

Attaccanti: Mbangula, Yildiz, Kolo Muani, Vlahovic, Gonzalez, Weah.