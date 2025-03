Juve-Atalanta sospesa, sorpresa generale: le immagini di Dazn svelano tutto

Il big match della 28esima giornata è stato interrotto per qualche secondo dal direttore di gara: in diretta le immagine svelano il motivo

È il big match della 28esima giornata, la partita che può dire chi tra Juventus e Atalanta può ancora sperare nella rimonta scudetto.

Una gara molto attesa alle quali le due formazioni arrivano in maniera diversa: cinque vittorie consecutive per Thiago Motta in campionato, pareggio casalingo contro il Venezia per Gasperini. Il match è partito con grande intensità, ma anche un piccolo giallo. Intorno al quindicesimo minuto di gioco, prima della battuta di un calcio d’angolo da parte dell’Atalanta, l’arbitro Sozza sospende il gioco per qualche secondo.

Grande sorpresa in campo e sugli spalti, si pensa ad un possibile check, ma in realtà il motivo dello stop momentaneo è tutt’altro. Lo si capisce osservando le immagini di Dazn che mostrano il direttore di gara spiegare ai calciatori perché non ha fatto riprendere subito il gioco. Sozza indica l’orologio che porta sul braccio, probabilmente quello che fa scattare l’avviso per la goal line technology. Forse un momentaneo malfunzionamento che ha indotto l’arbitro ad attendere che tutto riprendesse regolarmente.

Juventus-Atalanta, momentanea sospensione: svelato il giallo

La sospensione è durata soltanto pochi secondi, il tempo per l’orologio di riprendere a funzionare e Sozza ha dato il via libera alla ripresa del gioco.

Un piccolo contrattempo in una partita molto combattuta con le squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Tante le potenziali occasioni da un lato e dall’altro, senza però che dopo 25 minuti di gioco ci siano state grandissime occasioni da gol. Di certo per le due squadre il pareggio è un risultato che serve a poco: Juve e Atalanta perderebbero punti sia da Inter e Napoli che le precedono, sia da Lazio e Bologna che le seguono.

Anche per questo le due formazioni sono scese in campo senza grande tatticismo e il risultato è una partita molto aperta. Al 28′ poi è arrivato il rigore per l’Atalanta per un tocco di braccio di McKennie: Retegui ha trasformato portando avanti la Dea.