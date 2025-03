Jolanda De Rienzo, la sentenza è immediata: “Faremo così”

Dopo la chiusura del suo programma su Sportitalia, Jolanda De Rienzo raccoglie il sostegno dei fan sui social: sul suo profilo Instagram tutti a suo favore

Negli ultimi giorni, ha tenuto parecchio banco, sui social, la vicenda che ha coinvolto la giornalista Jolanda De Rienzo. Un nuovo caso che riguarda da vicino la redazione di ‘Sportitalia’, con il licenziamento della De Rienzo che fa seguito a quello di Manuel Parlato qualche settimana fa.

L’emittente, tramite il direttore Michele Criscitiello, ha decretato la chiusura della trasmissione ‘Tutti al Var’, adducendo come motivazione gli scarsi ascolti del programma, ma poi ammettendo, come spiegato dalla De Rienzo, che la motivazione sarebbe legata alla solidarietà espressa pubblicamente al collega Parlato.

La De Rienzo ha spiegato nel dettaglio la vicenda in un post su Instagram in cui attacca il suo ex datore di lavoro “mi ha comunicato il recesso dal rapporto di lavoro senza rispettare alcuna forma né giuridica né etica“, ringraziando il suo pubblico televisivo per il sostegno ricevuto e tutti coloro che hanno collaborato con lei alla realizzazione della trasmissione. Il post ha avuto una grande eco sui social, con tantissimi commenti a favore della giornalista partenopea.

Jolanda De Rienzo e caso Sportitalia, il web propone il ‘boicottaggio’

Una presa di posizione piuttosto netta da parte del popolo del web, che in numerosi messaggi ha confermato il suo sostegno pressoché totale alla De Rienzo e attaccato duramente l’atteggiamento di Criscitiello, direttore di ‘Sportitalia’.

Tra i commentatori, in molti invitano a “boicottare” ‘Sportitalia’: “Perché non eliminiamo il canale 60 dalla tv?“, è uno dei messaggi più ricorrenti. “Un comportamento simile da parte di un datore di lavoro è dittatoriale“, aggiungono altri. Numerosissimi i messaggi di sostegno a Parlato e alla De Rienzo, la giornalista raccoglie incoraggiamenti e secondo molti quanto accaduto potrebbe avere anche dei risvolti positivi per lei: “Per la tua bravura, chiusa una porta si aprirà un portone“, le scrivono tanti colleghi e sostenitori.