Inter nella bufera: il nuovo episodio che ha mandato su tutte le furie i tifosi

Commenti inferociti sui social dopo la vittoria dell’Inter con il Monza: l’episodio arbitrale destinato a far discutere a lungo

Ha rischiato grosso, l’Inter, nel match del sabato sera contro il Monza che stava per trasformarsi in una vera e propria trappola. I nerazzurri, contro l’ultima in classifica, si sono trovati a un certo punto in svantaggio di due reti. L’eventualità di un passo falso che avrebbe potuto essere pesantissimo si era fatta concreta, prima della grande rimonta, non senza però diverse polemiche.

Tra la fine del primo tempo e la ripresa, con le reti di Arnautovic e Calhanoglu e l’autorete di Kyriakopoulos, la squadra di Inzaghi ha ribaltato il punteggio e ha ottenuto tre punti fondamentali per confermare il primato in classifica. Il match ha dato però un’altra conferma, se ce ne fosse stato bisogno: in questo campionato non si può sottovalutare alcuna partita e l’equilibrio regnerà sovrano fino alla fine. Anche per questo, però, potrebbero pesare molto gli episodi arbitrali.

Le polemiche in questo caso riguardano la rete decisiva che ha consegnato il 3-2 e la vittoria all’Inter. Proteste scatenate sui social dalla spinta di Lautaro Martinez su Kyriakopoulos, che avrebbe contribuito pesantemente a propiziare l’autogol del difensore dei brianzoli. L’episodio, naturalmente, viene assai dibattuto sul web. Ecco i commenti alla vicenda:

Il difensore e’ in vantaggio su Lautaro ed e’ sempre fallo….ma questo nella Marotta League non e’ previsto come fallo. Usano un altro regolamento — Gianni (@gianni4884) March 9, 2025

infatti è segnato come autogol ma viene spinto, ormai rubano ogni partita — … (@BiancoNeroJ1897) March 9, 2025

Il #Var non ha fatto niente? Solo con l’#Inter è dormiente. Per anni hanno accusato la #Juve, c’è voluto il #Var per capire che ruba veramente. — elio (@elioxx) March 9, 2025

Ma veramente è questo il gol-vittoria? 😅

Ed io che avevo letto titoli come “Lautaro manda l’Inter a +4” etc…

Hanno dovuto rubare anche in casa col Monza ultimissimo a 14pt?

Ma poi sarà uno schema, è già il 3° autogol in 4 partite che il nano bestemmiatore si procura così. — Radu Krunic (@RB90878298) March 8, 2025

Quando giocano i cartonati prescritti muore il calcio pic.twitter.com/oF2ViZYLNH — Emiliovski 🦓 (@sensocritico2) March 9, 2025

La corsa al titolo rimane di sicuro molto equilibrata e si infiamma sempre di più. Il clima si preannuncia a dir poco incandescente nelle prossime settimane.