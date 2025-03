Il cuore non basta al Verona, il Bologna espugna il Bentegodi

La squadra di Italiano supera 2-1 i gialloblù in trasferta e continua a sognare l’Europa: fatale l’errore di Montipò

Un grande cuore non basta al Verona: in inferiorità numerica i gialloblù non riescono in una rimonta che avrebbe del clamoroso. Il Bologna espugna il Bentegodi e conquista tre preziosissimi punti in chiave europea.

In un primo tempo povero di emozioni è Odgaard a trovare la via del gol, su precisa imbucata di Calabria. Il danese è ben servito dal terzino e in area fredda Montipò. Nella ripresa è un altro danese a trovare la via del gol, ma la rete di Tengstedt viene annullata per un millimetrico fuorigioco.

La svolta della partita arriva al 70′. Valentini, già ammonito, commette fallo su Ndoye. Per Rapuano è secondo giallo e dunque cartellino rosso. L’espulsione dell’argentino complica le cose per i padroni di casa, ancor più quando Cambiaghi trova la via della rete al 78′. Il suo sinistro è tutt’altro che irresistibile, ma Montipò non trova una facile parata e il Bologna raddoppia. Per l’ex Empoli è il primo gol in maglia rossoblù. Il Verona però reagisce e mostra un gran cuore: il pallone dalla destra finisce in mezzo per Mosquera, che di rimpallo trova subito la rete che accorcia le distanze. Ennesimo gol da subentrato per il colombiano.

Verona-Bologna 1-2: tabellino e classifica

Nel finale il Verona prova a farsi vedere dalle parti di Skorupski, ma è Dallinga ad avere la chance per trovare la rete. L’olandese però spreca malamente, calciando fuori a pochi secondi dalla fine.

Un errore grave, ma che non influisce sul risultato finale. Il Bologna trova una nuova vittoria che avvicina i rossoblù alle prime della classe: Italiano continua a sognare l’Europa. Per il Verona una sconfitta che non sposta la classifica: la squadra di Zanetti resta dunque in piena lotta per non retrocedere.

Verona-Bologna 1-2

Marcatori: Odgaard (B) 40′, Cambiaghi (B) 78′, Mosquera (V) 80′.

Espulsi: Valentini (V) 70′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 61; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio e Bologna* 50; Fiorentina 45; Milan 44*; Roma 43; Udinese 39; Torino 35; Genoa* 32; Como* 29; Verona* e Cagliari* 26; Lecce 25*; Parma* 24; Empoli 22; Venezia* 19; Monza* 14.

*una partita in più