Gyokeres al posto di Kolo Muani: l’offerta bomba fa volare la Juve

L’intreccio chiama direttamente in causa i bianconeri, che osservano da molto vicino la situazione: ecco tutti i dettagli

Non ci ha messo molto a calarsi nella nuova realtà juventina, trascinando la squadra in un periodo di nevralgica importanza. In prestito secco dal Paris Saint Germain, Randal Kolo Muani ha lanciato segnali chiari alla ‘Vecchia Signora’ che, per bocca di Cristiano Giuntoli, ha cominciato a sondare la disponibilità del club transalpino ad allungare il prestito dell’attaccante all’ombra della Mole.

Del resto il messaggio inviato dal diretto interessato si inserisce proprio in questo tipo di orizzonte: “Ho ancora un contratto con il Psg, la mai volontà è giocare e divertirmi. Se le cose alla Juve continuano così, perché non restare?”. Un discorso, quest’ultimo, che si inserisce in un orizzonte più ampio che coinvolge anche altri interpreti. A cominciare da Dusan Vlahovic, il cui addio all’ombra della Mole sembra ormai essere scontato per coinvolgere anche Osimhen, obiettivo in comune di Juventus e Paris Saint Germain. Il riferimento alla compagine di Luis Enrique, in realtà, garantisce un punto di osservazione privilegiato per le prossime mosse del club francese.

Calciomercato Juventus, Psg su Gyokeres: effetto domino Kolo Muani

Con l’obiettivo di puntellare un attacco che in questa stagione non è riuscito a capitalizzare le tante occasioni create, l’area tecnica del Psg avrebbe cominciato a sondare il terreno alla ricerca di un bomber di razza. A tal proposito, importanti indiscrezioni trapelano dalla Spagna.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, il Psg avrebbe individuato in Gyokeres il profilo giusto al quale dare la caccia. Con l’obiettivo di anticipare la concorrenza ed evitare che si possano creare i presupposti per una vera e propria asta internazionale, la compagine transalpina sarebbe andata ben oltre i primi sondaggi esplorativi.

Dopo aver mosso i primi passi con l’entourage del calciatore, infatti, la capolista del campionato francese si sarebbe già presentato dalle parti dello Sporting CP con un’offerta complessiva da oltre 90 milioni di euro, bonus compresi. Proposta che, laddove confermata, potrebbe letteralmente far saltare il banco, aprendo spazi di manovra interessanti anche alla Juve. Con il Psg forte su Gyokeres, i francesi potrebbero infatti ‘ammorbidire’ la loro posizione su Kolo Muani, per il quale Giuntoli appare sempre più intenzionato ad imbastire una trattativa a titolo definitivo.