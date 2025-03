Europa League, il sistema ha scelto le finaliste: c’è un’esclusione eccellente

Dopo l’andata degli ottavi di finali, arrivano nuove analisi in merito alle possibili finaliste: il verdetto sui due club della Capitale

Ad impreziosire una tre giorni di calcio europeo molto importante per il calcio italiano, dopo il successo in scioltezza dell’Inter sul campo del Feyenoord, sono arrivate anche le vittorie di Lazio e Roma, rispettivamente contro Viktoria Plzen e Athletic Club di Bilbao.

Due vittoria sofferte e volute con il cuore e con i denti che permettono ai biancocelesti e ai giallorossi di proiettarsi alla sfida di ritorno con rinnovate certezze. Tuttavia, Baroni e Ranieri sono consapevoli del fatto che serviranno prestazioni di un certo tipo per chiudere definitivamente il discorso qualificazione e rilanciare in modo veemente la propria candidatura in vista della vittoria finale. A tal proposito, non è affatto passato inosservato il lavoro svolto da Football Meets Data che, analizzando le chances delle varie squadre che si contenderanno la vittoria dell’Europa League, ha stilato una classifica relativa alla possibilità dei vari incroci. Un lavoro, quest’ultimo, chiaramente subordinato all’analisi di un tabellone che – puntando il focus sulle due romane – sorride sicuramente di più alla Lazio.

Europa League, derby in finale e non solo: ecco tutte le percentuali

Secondo quanto riferito da Football Meets Data, è pari al 10,3% la possibilità che Lazio e Roma si ritrovino uno contro l’altro nella finale del San Mamés, teatro della gara di ritorno che vedrà Dybala e compagni impegnati contro l’Athletic. Percentuale che assume ancor più valore se si considera il ventaglio complessivo delle possibilità combinazioni.

Un possibile incrocio tra la Roma e l’Eintracht Francoforte ha infatti il 5.1% di concretizzarsi; ancor più distante un eventuale Roma-Tottenham, che ‘rincorre’ con il suo 4,5%. Trasferendoci sull’altra sponda della Capitale, se si esclude il derby, la sfida più ‘accredita’ prevede il confronto in finale contro il Lione (9,1%). Più staccati invece Lazio-United o Lazio-Athletic, entrambe a quota 6.2%. Il sito in questione ha chiaramente passato in rassegna anche un’ipotetica finale senza nessuna delle due squadre romane: le combinazioni che vedrebbero Eintracht e Lione e Tottenham e Lione si ritagliano soltanto rispettivamente il 4,6% e il 4,1%. Stando così le cose, gli analisti vedono piuttosto concreta la possibilità di una sfida in finale tra gli uomini di Ranieri e i biancocelesti di Baroni. Scenario che infiammerebbe di fatto una Capitale che già aspetta con ansia la prossima sfida di campionato.