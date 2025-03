Esonero Thiago Motta, reazione in diretta: “Prestazione sconvolgente”

Clamoroso tonfo della Juventus contro l’Atalanta: notte fonda per i bianconeri e Thiago Motta è asfaltato

Notte fonda per la Juventus che subisce quattro gol dall’Atalanta in casa e dice definitivamente addio alla suggestione scudetto.

Una prestazione senza scusanti per i bianconeri, tutti colpevoli: dai calciatori ai dirigenti, senza dimenticare Thiago Motta. Una prestazione che diventa un atto d’accusa per l’allenatore italo-brasiliano. In tanti hanno criticato la gara offerta dalla Juventus, come Pierluigi Pardo che in occasione del gol del 2-0 ha attaccato in maniera pesante la difesa bianconera: “Innammissibile l’atteggiamento”.

“Notte fonda” scrive su X Mirko Nicolino e Graziano Campi parla di “sbando totale”. Un coro unanime di critiche verso la formazione bianconera che è passata dalla speranza di poter rientrare nella corsa scudetto ad una caduta senza attenuanti che mette in dubbio anche la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Thiago Motta, infatti, è attualmente quarta, ma con solo due punti di vantaggio dalla Lazio che domani contro l’Udinese potrà effettuare il sorpasso. Una situazione delicata che pone interrogativi importanti sull’allenatore e sulla sua conferma sulla panchina bianconera.