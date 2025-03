DIRETTA Serie A, Verona-Bologna: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti e i rossoblu di Italiano in tempo reale

Il Bologna fa visita al Verona nel lunch match domenicale valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da ventuno punti in favore degli emiliani, che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Reduci dalle due vittorie casalinghe di misura contro il Milan e il Cagliari, i rossoblu di Vincenzo Italiano vanno a caccia del terzo successo consecutivi. Privi dello squalificato Freuler, l’obiettivo è quello di fare bottino pieno per agganciare almeno momentaneamente la Lazio, impegnata domani contro l’Udinese, al quinto posto. I gialloblu di Paolo Zanetti, che invece vengono dal ko contro la Juventus, puntano ad ottenere un risultato positivo per evitare di essere risucchiati nuovamente nella lotta per non retrocedere. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata gli scaligeri si imposero con il risultato di 3-2 grazie ad un autogol di Castro nel finale, dopo la doppietta di Dominguez e le reti di Sarr e Tengstedt. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ tra Verona e Bologna live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Bologna

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Bernede; Sarr. All. Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 61; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Milan 44*; Roma 43; Udinese 39; Torino 35; Genoa* 32; Como* 29; Verona e Cagliari* 26; Lecce 25*; Parma* 24; Empoli 22; Venezia* 19; Monza* 14.

*una partita in più

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Verona sabato 15 marzo ore 15; Bologna-Lazio domenica 16 marzo ore 15.