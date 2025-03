DIRETTA Serie A, Napoli-Fiorentina 1-0: traversa di Di Lorenzo LIVE

Seconda gara in programma per questa domenica, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

Dopo il classico lunch match domenicale tra Verona e Bologna, scendono in campo, nella gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, il Napoli e la Fiorentina.

I padroni di casa, guidati in panchina da Antonio Conte, arrivano a questo appuntamento dopo aver pareggiato nel turno precedente contro la capolista Inter di Simone Inzaghi. Il risultato, dopo l’iniziale vantaggio nerazzurro ad opera di Federico Dimarco con una magistrale punizione, è stato fissato dalla rete nel finale di Philip Billing. Di contro, i viola di Raffaele Palladino dalla vittoria ottenuta di misura contro il Lecce di Marco Giampaolo, grazie al gol di Robin Gosens, mentre in Conference League, nell’andata degli ottavi di finale, hanno perso per 3-2 sul campo del Panathinaikos. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-FIORENTINA

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 61; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio e Bologna* 50; Fiorentina 45; Milan 44*; Roma 43; Udinese 39; Torino 35; Genoa* 32; Como* 29; Verona* e Cagliari* 26; Lecce 25*; Parma* 24; Empoli 22; Venezia* 19; Monza* 14.

*una partita in più

ARBITRO: Andrea Colombo (Sezione Como)

PROSSIMI IMPEGNI

Venezia-Napoli, 16 marzo ore 15

Fiorentina-Juventus, 16 marzo ore 18