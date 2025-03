DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

La Juventus ospita l’Atalanta a Torino nel posticipo domenicale valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo che mette in palio punti preziosi per la corsa Champions e addirittura per tentare la rimonta scudetto che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i bianconeri di Thiago Motta hanno voglia di allungare la striscia di cinque vittorie consecutivi iniziata contro l’Empoli e proseguita contro il Como, l’Inter, il Cagliari e il Verona. L’obiettivo è quello di fare bottino pieno per agganciare in classifica proprio gli orobici a quota 55 punti e mettersi definitivamente alle spalle la delusione per le eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Dall’altro lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che stanno faticando in casa dove sono arrivati tre pareggi di fila dopo il ko contro il Napoli, puntano al terzo successo di fila in trasferta dopo i 5-0 inflitti a Verona ed Empoli. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc in diretta esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i bergamaschi riuscirono a pareggiare 1-1 con il gol di Retegui dopo l’iniziale vantaggio siglato da Kalulu. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Cuadrado, Lookman; Retegui. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 61; Napoli 60; Atalanta* 55; Juventus* 52; Lazio* e Bologna 50; Roma 46; Fiorentina 45; Milan 44; Udinese* 39; Torino 35; Genoa 32; Como 29; Verona e Cagliari 26; Lecce 25; Parma 24; Empoli 22; Venezia 19; Monza 14.

*una partita in meno

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

PROSSIMI IMPEGNI: Fiorentina-Juventus domenica 16 marzo ore 18; Atalanta-Inter domenica 16 marzo ore 20.45.