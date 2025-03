DIRETTA Serie A, Empoli-Roma | Le formazioni ufficiali – LIVE

Terzo appuntamento per questa domenica, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

Dopo Verona-Bologna e Napoli-Fiorentina, è il momento di scendere in campo anche per Empoli e Roma in questa domenica valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, arrivano a questa importante sfida col morale alle stelle dopo l’accesso alla semifinale della Coppa Italia: vittoria ai rigori sul campo della Juventus di Thiago Motta. In campionato, invece, i punti latitano, nonostante il pareggio nell’ultimo turno conquistato sul campo del Genoa di Patrick Vieira, e la lotta per non retrocedere si fa sempre più agguerrita. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri, impegnati in settimana nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League contro l’Athletic Bilbao battuto per 2-1, sono reduci dalla vittoria, la quarta consecutiva, conquistata in rimonta contro il Como di Cesc Fabregas grazie alla decisiva rete del bomber ucraino Artem Dovbyk. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-ROMA

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Henderson; Colombo. (da confermare) All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, NDicka; Saud, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulè, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Marco Di Bello (Sezione Brindisi)

PROSSIMI IMPEGNI

Torino-Empoli, 15 marzo ore 20.45

Roma-Cagliari, 16 marzo ore 16