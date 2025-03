Crisi Juve, anche Giorgia Rossi ci va giù pesante: “Mai vista una cosa così”

La squadra bianconera si ritrova affossata dall’Atalanta e anche la giornalista attacca la formazione di Thiago Motta

“Mai vista una cosa così”: sono dure le parole di Giorgia Rossi nel commentare a Dazn la sconfitta della Juventus contro l’Atalanta.

Una sconfitta senza attenuanti per la formazione di Thiago Motta che resta in gara appena trenta minuti, fino al gol di Retegui. Il calcio di rigore dell’italo-argentino rappresenta lo spartiacque della partita e probabilmente anche della stagione della Juventus: dopo l’1-0 i bianconeri praticamente escono dal campo, lasciano autostrade agli avanti di Gasperini che nella ripresa affondano che è un piacere. Prima de Roon, quindi Zappacosta, infine Lookman e ci sarebbe spazio anche per qualche altro gol.

Dall’altro lato nessuna scossa, se non qualche velleitario tentativo dopo aver già incassato il poker atalantino. Una resa senza attenuanti che ha scatenato la dura contestazione del pubblico: cori contro i giocatori, con il più classico “Andate a lavorare” intonato dagli spalti dello Stadium. Uno stadium che non aveva mai assistito ad una disfatta del genere. Si riferisce a questo Giorgia Rossi quando pronuncia, all’inizio del post gara su Dazn, la frase: “Mai vista una cosa così”.

Juventus, tonfo con l’Atalanta: mai sconfitta così pesante allo Stadium

Il riferimento di Giorgia Rossi, infatti, è alla sconfitta con quattro gol subiti, senza farne neanche uno: la peggiore allo Stadium per i bianconeri, peggio del 3-0 subito dal Milan nella stagione 2020/2021.

Il commento della giornalista è soltanto uno delle tante critiche piovute addosso alla Juventus dopo la disfatta di questa sera. Il giornalista Fabio Ravezzani, ad esempio, parla di squadra “disastrosa. Prima cancellata e poi umiliata dall’Atalanta” e se la prende anche con l’allenatore e con la dirigenza: “Motta non ne azzecca una, eppure c’è chi continua a considerarlo un guru del nuovo calcio. La rivoluzione di Giuntoli e la ricerca di un calcio per forza diverso hanno prodotto un fallimento epocale”.

Parla di “umiliazione” anche Giovanni Capuano ed è forse difficile trovare un’altra parole per descrivere la peggior sconfitta casalinga della Juventus allo Stadium. Un tracollo che chiede ora spiegazioni e prese di posizioni nette.