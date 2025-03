Conte scatenato in Napoli-Fiorentina: l’abbraccio con Lukaku e lo ‘schiaffo’ a Raspadori

Antonio Conte scatenato in panchina durante Napoli-Fiorentina: al secondo gol azzurro, esulta con i suoi calciatori

Il mister del Napoli vive la partita con tensione e apprensione. I punti in palio sono pesanti. E lo Scudetto non è solo un sogno da accarezzare, perché l’Inter è lì, a pochissime lunghezze di distanza.

E al gol di Raspadori arrivato verso l’ora di gioco, la panchina del Napoli esplode di gioia. Un po’ per il ragazzo, che nel corso dei primi minuti si è divorato una rete davanti a De Gea, calciando male e addosso al portiere. E un po’ per il momento, per la stagione. Un gol che potrebbe diventare pesante.

Raspadori esulta andando ad abbracciare i compagni, indica Conte e qualche altro uomo in panchina. Il mister lo rincorre, poi sembra dire “te l’avevo detto”, e gli dà uno schiaffetto. Poi Conte cerca subito Lukaku e i due si abbracciano.

Dagli abbracci all’Inter a quelli a Napoli: che storia Conte e Lukaku

Un rapporto nato e coltivato dai tempi dell’Inter, che sta crescendo sempre più anche a Napoli. Come solito avvenire dopo i gol, Romelu e il mister si abbracciano o scambiano indicazioni su come mettersi in campo. Quello visto in Napoli-Fiorentina, però, è un abbraccio quasi liberatorio, dopo un primo tempo dominato e terminato solo 1-0.