Conte non si accontenta, ‘avvisa’ l’Inter e alza l’asticella: “Dobbiamo essere più cattivi”

Le parole del tecnico degli Azzurri dopo il successo ottenuto contro la Fiorentina: ecco quanto dichiarato ai microfoni di DAZN

Dopo 5 partite il Napoli ritorna al successo. Lo fa soffrendo soprattutto nel secondo tempo, pur provando ad indirizzare il match con le reti di Lukaku e Raspadori. Tre punti di nevralgica importanza per gli Azzurri che rimangono in scia dell’Inter, riportata ad un solo punto di distanza. Ai microfoni di DAZN, Conte ha commentato l’esito dell’incontro:

UNDICI GUERRIERI – “Ho visto una squadra che sicuramente ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare un po’ di più e gestire con meno ansia; non dimentichiamo che nelle ultime 5 partite abbiamo lasciato molti punti intorno al novantesimo. Tenere la partita in bilico comunque ti porta un po’ di ansia. Detto questo i ragazzi sono stati bravi, anche se a livello realizzativo dobbiamo essere più cattivi, facendo più gol”.

HA STUZZICATO I SUOI ATTACCANTI DICENDO CHE HANNO POCHI GOL NELLE GAMBE? – “Ognuno di noi ha un suo curriculum, una sua storia. Quando parlo, dico la verità. Per quello che abbiamo creato, dovevamo fare molti più gol. Le squadre che vogliono vincere si costruiscono secondo determinati principi e mi permetto a volte di dire delle cose quando mi viene chiesto, visto che credo di capirne qualcosa”.

Napoli-Fiorentina, Conte pungola Lukaku e precisa: “Davanti c’è affollamento”

Conte ha poi passato in rassegna non solo la prova di Lukaku, che grazie al gol messo a segno contro la Fiorentina è andato nuovamente in doppia cifra in campionato, ma ha anche fatto una panoramica sulla sfida Scudetto che vede il suo Napoli impegnato in un appassionante testa a testa con l’Inter:

LUKAKU – “Le sue prestazioni stanno crescendo, le ultime sono state probabilmente le due migliori prestazioni da quando è a Napoli. Ha bisogno di fiducia e noi gli diamo tanta fiducia: deve essere dominante, è importante che la palla arrivi lì e venga smistata. Mancano le ultime dieci partite, abbiamo bisogno di lui come di tutti gli altri. Dovremo dare tutto e io dovrò comunque fare delle scelte senza ‘guardare in faccia a nessuno’. Vogliamo continuare a stare lì, cercando di fare fastidio fino all’ultimo”.

PARAGONE SCUDETTO CON LA SFIDA JUVE-MILAN IN PASSATO – “Mancavano meno partite e vedevo segnali di cedimento in un Milan stellare. Oggi l’Inter ha tutto ed è stata costruita negli anni per essere una squadra vincente. Non dobbiamo guardare gli altri, ma solo a noi: davanti c’è un affollamento, c’è un campionato da giocare. Dobbiamo avere l’ambizione di pensare in grande sapendo che sarà difficilissimo e che dovremo dare il 200%. Il pubblico lo merita, ci ha trasmesso una passione che ho sentito fin dalla prima giornata anche quando la squadra bisognava farla e lo Scudetto era un’utopia dopo il decimo posto”.