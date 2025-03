Xavi in Serie A, arriva l’annuncio: “Progetto entusiasmante”

Le ultime sul futuro dell’ex tecnico del Barcellona accostato di recente sia alla panchina della Juventus che a quella del Milan

Quale sarà la prossima panchina di Xavi? Di recente il tecnico catalano è stato accostato alla Juventus per il dopo Thiago Motta. In Francia è stato scritto di un sondaggio da parte dei bianconeri.

La Serie A non è un’ipotesi campata per aria, c’è chi ha rilanciato il Milan a caccia del successore (a partire del prossimo anno) di un Sergio Conceicao già virtualmente esonerato

In questi mesi si parlano per Xavi pure di Premier League, nello specifico del Manchester United che però poi ha scelto – forse pentendosene – di affidare la squadra al portoghese Amorim. Dove sarà il suo futuro, possiamo dirlo, non lo sa nemmeno il diretto interessato.

A ‘France Footbal’, l’ex capitano e allenatore del Barcellona ha però chiarito che tornerà in panchina soltanto per un “progetto interessante”.

Juve e Milan, Xavi: “Ascolterò le diverse offerte”

“Progetto interessante e ambizione di vincere trofei, questo è l’obiettivo principale – ha sottolineato Xavi – Ascolterò le diverse offerte. Mi piace guardare le squadre giocare a calcio in un modo o nell’altro. E allenatori come Guardiola, Slot… il Bayern Monaco di Vincent Kompany, ma anche i campionati di Qatar, Arabia Saudita e Portogallo…”.

Xavi è aperto a tutto, anche ad allenare una squadra della Liga diversa dal suo amato Barcellona: “Non ho niente di prestabilito. Perché non allenare un’altra squadra spagnola?”. Certo, tutte tranne il Real Madrid. E ovviamente l’Espanyol.

La mentalità di Xavi allenatore resta immutata: “Voglio che i miei giocatori si divertano, che giochino un calcio attraente per i tifosi”. Parafrasando il motto Juve, alla fine vincere – anche per uno come Xavi – è l’unica cosa che conta.

“Voglio conquistare la Champions League, l’Europeo, il Mondiale…”. Insomma, il 45enne sarebbe pronto pure per la panchina della Spagna, anche se l’attuale CT de la Fuente ha appena rinnovato fino al 2028 come premio per la vittoria di Euro2024.