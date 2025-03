PAGELLE E TABELLINO LECCE-MILAN 2-3: Krstovic bomber vero, Pulisic-Leao rianimano il Diavolo

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra i giallorossi e rossoneri. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Partita rocambolesca in Salento, dove il Milan va sotto di due reti per via di una doppietta da vero bomber di Krstovic. Poi entra Rafa Leao e con un pizzico di fortuna, il Diavolo rialza la testa. Così sale in cattedra Pulisic e i rossoneri battono il Lecce.

Ecco i voti:

LECCE

Falcone 6,5

Guilbert 5

Baschirotto 5

Jean 5

Gallo 5

Coulibaly 5 – Dall’83’ Banda s.v.

Berisha 6 – Dal 55′ Pierret 7

Helgason 5,5 – Dal 74′ Ramadani s.v.

Pierotti 6,5 – Dal 74′ Veiga s.v.

Krstovic 8

Morente 6 – Dall’83’ Rebic s.s.

All. Giampaolo 6

MILAN

Sportiello 6

Walker 5 – Dal 74′ Sottil s.v.

Thiaw 5

Gabbia 5,5

Theo Hernandez 6

Bondo 6 – Dal 62′ Joao Felix 6

Musah 5 – Dal 74′ Fofana s.v.

Jimenez 5 – Dal 45′ Leao 7

Reijnders 5

Pulisic 7

Gimenez 5 – Dal 62′ Abraham 6,5

All. Conceicao 5

Top e flop dei rossoneri per Lecce-Milan

TOP Pulisic e Leao 7 – E’ una partita complicata per l’americano, che fatica a trovare la giocata, sbagliando diverse scelte. Sergio Conceicao però lo tiene in campo e alla fine fa la differenza. Prima si procura il rigore, che trasforma, poi è puntuale nel ricevere l’assist di Leao e portare avanti il Milan. Tra i top non si può non citare proprio il portoghese, protagonista in due gol. Ma il migliore in assoluto della partita è ovviamente Krstovic

FLOP Walker e Thiaw 5 – La difesa del Milan balla parecchio e l’inglese è certamente tra i peggiori. Tante decisioni sbagliate dietro e mai davvero efficace in avanti, dove si fa notare per un cross completamente sballato. Non fa meglio Malick Thiaw, apparso spesso lento ed impacciato.

TABELLINO

LECCE-MILAN 2-3

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstović, Morente. A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N’Dri, Rebić. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Gimenez. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.

GOL: 7′ e 59′ Krstovic (L), 68′ autogol Gallo (M), 73′ Pulisic (M)

AMMONITI: Berisha (L), Krstovic (L)

ESPULSI:

Spettatori: