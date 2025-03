Offerto in Premier League: la Juventus adesso è lontana

Concorrenza agguerrita dall’Inghilterra per la Juve: non arrivano buone notizie per il Dt bianconero Giuntoli

Scontro diretto fondamentale domenica sera per la Juventus contro l’Atalanta, adesso distante solo tre lunghezze al terzo posto in classifica.

I bianconeri di Thiago Motta hanno centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato contro il Verona, mettendosi alle spalle il fragoroso tonfo di Coppa Italia con l’Empoli e la dura contestazione della tifoseria. La Juve ritorna al quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League, obiettivo minimo e imprescindibile per il nuovo percorso del club. Locatelli e compagni hanno accorciato anche il distacco dalla vetta della classifica (Inter ora a -6), anche se Motta preferisce non fare voli pindarici e pensare solamente a mettere al sicuro il quarto posto. L’Atalanta sarà un passaggio cruciale per continuare la rincorsa Champions e oltre al campo l’incrocio con la ‘Dea’ avrà dei risvolti interessanti anche in chiave mercato.

Calciomercato Juventus, si complica l’assalto a Lookman ed Ederson

Dopo Koopmeiners, finora deludente con la maglia bianconera, la Juventus ha messo nel mirino altri due gioielli della formazione di Gasperini.

Non è un mistero infatti la corte di Giuntoli per Lookman ed Ederson, che in estate potrebbero lasciare Bergamo a fronte di un’offerta importante. Specialmente l’attaccante e Pallone d’oro africano, ormai ai ferri corti con il tecnico Gasperini. La Juve è vigile sulla situazione, ma servirà un assegno da almeno 60 milioni per cercare di avere il via libera dell’Atalanta. Per il Dt Giuntoli non sarà però impresa facile portarlo a Torino, considerando il pressing dalla Premier League e la volontà del giocatore nigeriano di tornare in Inghilterra. Tra le big inglesi – come riporta il portale ‘TBR Football’ – Lookman sarebbe stato proposto anche all’Arsenal, a caccia di rinforzi in attacco per la prossima stagione.

Il gioiello dell’Atalanta piace inoltre pure al Tottenham in Premier, mentre sul compagno di squadra Ederson si sono registrati i sondaggi di Manchester United, City e Newcastle. Il brasiliano intriga la Juventus per la mediana di Thiago Motta, ma anche in questo caso sarà complicato superare la concorrenza delle big d’Oltremanica.