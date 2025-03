Milan, ultima spiaggia per Conceicao: traghettatore prima di Allegri

Caos e bufera in casa rossonera sulla panchina del portoghese, che rischia l’esonero in caso di nuovo tonfo sul campo del Lecce

Clima bollente al Milan in vista della trasferta di Lecce, da non fallire dopo le ultime sconfitte e per non perdere il treno Europa per la prossima stagione.

I rossoneri devono rialzarsi e superare il periodo negativo, cercando almeno di raggiungere la qualificazione in Europa o Conference League visto che la Champions ormai è definitivamente sfumata. Gara delicatissima per Sergio Conceicao in panchina, con la querelle relativa al portavoce del tecnico portoghese che ha inasprito ulteriormente la tensione a Milanello. L’ormai ex responsabile della comunicazione dell’ex Porto si è dimesso, mentre Conceicao rischia grosso al ‘Via del Mare’ in caso di nuova sconfitta.

Milan, Conceicao rischia grosso: a rischio esonero se perde a Lecce

Il Milan deve tornare assolutamente a far punti e un nuovo passo falso a Lecce potrebbe essere fatale questa volta all’allenatore del ‘Diavolo’.

Conceicao nella conferenza di ieri alla vigilia si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, trovando anche il tempo di polemizzare con Sacchi. Il suo destinato è segnato e il portoghese andrà sicuramente via a fine stagione da Milanello. L’ex Porto rischia però di non concludere il campionato alla guida dei rossoneri e un nuovo scivolone in Salento rischierebbe di essere fatale stando a quanto scrive ‘Tuttosport’. L’ennesimo tonfo farebbe cambiare idea alla dirigenza milanista, che per il finale di stagione punterebbe eventualmente su un traghettarore come Mauro Tassotti, storico vice e attualmente nello staff della squadra B del ‘Diavolo’.

Per giugno, invece, il nome in pole sarebbe quello di Massimiliano Allegri come rivela la ‘Gazzetta dello Sport’. Un’idea forte e concreta per i dirigenti rossoneri, con l’ex Juventus che ha rifiutato le offerte dall’estero in attesa dell’occasione giusta in Serie A. Per Allegri si tratterebbe di un ritorno sulla panchina del Milan, a caccia di un profilo d’esperienza e di certezze alla guida tecnica.