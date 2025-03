Milan, la vittoria non ‘cancella’ le critiche: “Calciatore finito, imbarazzante”

Nuove critiche in casa rossonera, la presa di posizione non è tardata ad arrivare

Tantissimi occasioni sprecate, molta sfortuna, solita sufficienza in fase difensiva, ma tre punti pesantissimi: nonostante le solite amnesie difensive, il Milan riesce a rimontare il Lecce e trovare una vittoria dal peso specifico non indifferente. La sterzata garantita dai cambi di Conceicao ha letteralmente stravolto i rossoneri, che hanno trovato la forza di reagire.

Tuttavia, non sono pochi i calciatori rossoneri la cui prestazione ha fatto storcere il naso. A cominciare da Walker, poco incisivo in fase di non possesso e piuttosto sbadato in proiezione offensiva, per arrivare a Gimenez, sciupone in almeno tre nitide circostanze. Ragion per cui, nonostante la vittoria, il mondo rossonero non ha risparmiato critiche e prese di posizione importanti. A tal proposito, non sono pochi i commenti riguardanti le prestazioni dei due neo acquisti del Milan che non starebbero fornendo il contributo tecnico inizialmente auspicato. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Facile essere più decisivi di Gimenez però eh. — Epidemic (@ASREpidemic) March 8, 2025

El Bebote Gimenez ha un soprannome che è direttamente proporzionale al suo rendimento odierno: IMBARAZZANTE.#Gimenez #Bebote #LecceMilan#Milan — Riccardo Gramellini (@G___R___7) March 8, 2025

senza gimenez si può intravedere qualcosa — 🔴 IL MILAN PRIMA DI TUTTO ⚫️ (@theodripp) March 8, 2025

Nettamente meglio Abraham per pulizia tecnica oggi rispetto a Gimenez — 🔴 infernALE⚫️ (@infernALE96) March 8, 2025

Gente come Walker che ha vinto tutto e sembra Abate.

Questi siamo quest’anno. — El arroz ya se cociò (@TheRub14) March 8, 2025

Walker finitissimo — Matteo Dentini ⭐️⭐️ (@MatteoDentini) March 8, 2025

vabbè anche Fofana, Walker, João Felix, Sottil, Bondo tutti acquisti inutili tanto sta squadra è un disastro. partita vinta perché giocavano contro una squadra più disastrata del Milan — pantegrozzzz (@pantegrozzzz) March 8, 2025

Ad ogni modo, serviva una vittoria al Milan per ritrovare la rotta interrotta diverse settimane fa e il successo – in un modo o nell’altro – è arrivato. La squadra ha saputo reagire nel momento di massima difficoltà, trovando le energie giuste per rimontare una partita che sembrava stregata. L’apporto dei singoli, però, continuerà ad essere un tema di riflessione in casa rossonera.