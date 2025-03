Juventus-Atalanta, Thiago Motta si coccola Koopmeiners e punge Yildiz: “Lui lo sa”

Vigilia di Juventus-Atalanta, match della 28° giornata di Serie A: le parole in conferenza dell’allenatore bianconero

La Juventus ha l’occasione di continuare a scalare la classifica e agganciare al terzo posto l’Atalanta nello scontro Champions di domani sera contro la ‘Dea’ di Gasperini.

I bianconeri arrivano alla sfida dopo una striscia di cinque successi consecutivi in campionato e recuperano Renato Veiga, mentre Gatti è alle prese con un affaticamento muscolare: spazio quindi alla coppia Kalulu-Kelly al centro della difesa. Thiago Motta, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del posticipo dell’Allianz Stadium. Ecco le sue parole raccolte da Calciomercato.it:

SETTIMANA POSITIVA – “Ho visto i ragazzi molto bene. Quelli che ci saranno domani saranno pronti per fare una grande partita”.

ASSENTI – “Non saranno a disposizione Rouhi, Bremer, Milik, Cabal, Douglas Luiz, Conceicao e Savona”.

ATALANTA E SOGNO SCUDETTO– “Se domani sarà decisiva in chiave sogno Scudetto? Bisognerà mettere in pratica tutto quello che abbiamo dentro per arrivare alla vittoria. In questi giorni abbiamo lavorato a livello fisico, tecnico e psicologico. Pensiamo a dare il massimo per questa partita. Non vogliamo perdere energie per altre cose, ma pensare solo alla partita”.

GASPERINI – “Affrontiamo una squadra molto particolare anche per via delle caratteristiche dei giocatori e delle indicazioni di Gasperini, un grandissimo allenatore anche a livello interazione. La sua Atalanta ha anche la capacità di cambiare le marcature durante la gara. Giocano molto bene a calcio”.

KOOPMEINERS – “Le critiche ci saranno sempre, ma nell’ultima partita è entrato molto bene e ha fatto anche gol. Teun aiuta sempre la squadra ed è un ragazzo importantissimo sia fuori che dentro al campo. È un privilegio allenare un giocatore di questo livello che può giocare in tante posizioni. Spero che domani possa essere di grande aiuto alla squadra”.

YILDIZ – “Kenan sta bene e deve continuare a migliorare su tutti gli aspetti. È ancora molto giovane e ci sono ampi margini di miglioramento, ma questo lui lo sa”.

