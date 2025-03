Inzaghi alza ancora la posta: “Gli obiettivi sono quattro”

Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo la sfida con il Monza: le sue parole nell’immediato post gara

Simone Inzaghi fa i complimenti all’Inter dopo la vittoria in rimonta contro il Monza. Chi si aspetta un rimbrotto alla squadra per essere andata sotto di due gol, rimane deluso. Intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico nerazzurro fa i complimenti ai suoi: “Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Sul 2-0 siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. La vittoria è meritata, complimenti al monza. Andiamo avanti partita dopo partita, tra 70 ore torniamo in campo”.

CALHANOGLU – “Sappiamo cosa rappresenta per noi. Sii è dovuto fermare 2-3 volte e la condizione ne ha risentito. Ma sono stati bravi tutti i ragazzi”.

IL TRE – “Mi era stato chiesto degli obiettivi, ho detto tre ma ne sono quattro perché c’è il Mondiale per club. Vogliamo competere e dare tutto per la maglia e per questi tifosi che ci hanno sostenuto anche quando eravamo sotto di due gol”.

ZIELINSKI E RIENTRI – “Per Zielinski ha avuto qualcosa al polpaccio che sarà valutato nei prossimi giorni. Le sensazioni non erano buone. Per gli altri: Zalewski e Dimarco martedì non ci saranno, vedremo per domenica. È un momento così, con tantissime partite, andiamo avanti con fiducia”.

ENTRARE NELLA STORIA – “Ho avuto la fortuna di arrivare qui, avere un gruppo di giocatori meravigliosi, una società forte: diamo tutto e vogliamo fare così anche per i prossimi impegni. Non dobbiamo guardare a quello che è stato, ma guardare al Feyenoord”.