Il Lecce fa e disfa, il Milan risorge: Pulisic guida un’altra clamorosa rimonta

Da pochi istanti si è chiusa la sfida del ‘Via del Mare’, che i rossoneri hanno vinto con il risultato di 2-3

Partita pirotecnica al ‘Via del Mare’: dopo essere finito sotto di due gol per effetto della doppietta messa a segno di Krstovic, il Milan si rianima e trascinato da un Pulisic esaltante si impone con il risultato di 2-3. L’autogol di Gallo prima e i due gol dell’americano (il primo su rigore) decidono la contesa.

Pronti via e il Milan bussa subito dalle parti di Falcone. Passano soltanto cinquanta secondi e Theo Hernandez si butta in avanti, suggerendo a Gimenez il più facile dei tap in: il gol del ‘Bebote’ viene però annullato per fuorigioco dell’attaccante messicano. Le verticalizzazioni dei padroni di casa creano qualche scompiglio ai rossoneri, ma il Milan riesce a sfondare con una certa regolarità sulle corsie esterne. Al sesto minuto la prima vera sliding door della partita: la compagine di Conceicao sbaglia i tempi di riaggressione a centrocampo, Krstovic si avventa sul pallone, lo conduce per 30 metri prima di scagliare una forte conclusione che non lascia scampo a Falcone.

Bucati alla prima vera ripartenza concessa, i rossoneri provano a reagire immediatamente. Di rabbia Musah riesce a sgusciare da una pressione e calcia forte in porta: Falcone non si fa trovare impreparato e chiude la porta. All’undicesimo nuovo squillo di Gimenez che, di testa su suggerimento di Theo Hernandez, non riesce però a centrare la porta. La partita viaggia su ritmi altissimi e al 12′ ci prova anche Bondo: tuttavia, la conclusione dell’ex Monza è troppo fiacca. La maledizione dei gol annullati per il Milan continua poco dopo: Gabbia di piatto trova il gol, ma così come Gimenez anche il difensore parte in offside e si vede annullare il gol. In un primo tempo nel quale succede di tutto, il Lecce dà costantemente la sensazione di poter far male al Milan, salvato dal palo in occasione di uno spunto del ‘solito’ Krstovic.

Lecce-Milan 2-3, pazza ripresa: decide Pulisic

La ripresa vede subito l’ingresso in campo di Rafa Leao. Nei primi minuti del secondo tempo la partita sembra ristagnare su ritmi più bassi. Al 52′, però, ecco il primo spunto. Da terra Gimenez ha la forza di proteggere palla, rialzarsi e calciare dal limite dell’area di rigore: il pallone si stampa sul palo e viene ‘sputato’ fuori. Al 55′ Leao calamita su di sé un paio di avversari: il cross del portoghese pesca Musah in area di rigore, ma il colpo di testa dell’americano termina fuori.

Passano tre minuti e il Lecce colpisce di nuovo. Leao perde palla a metà campo, il Lecce avvia una ripartenza fulminea suggellata ancora una volta da Krstovic, che chiude in maniera sorniona sul secondo pallo. Colpito, il Milan non affonda e con le unghie riesce comunque a trovare la via del gol. Al 69′ il tiro di Joao Felix viene deviato clamorosamente da Gallo nella porta del Lecce nel momento più delicato della partita. La classica svolta del match: rivitalizzato dai cambi di Conceicao, il Milan rinasce e trova prima il pari su rigore con Pulisic e poi piazza il sorpasso sempre con l’americano, che suggella il definitivo 2-3. Il Lecce prova a scuotersi ma non c’è più tempo. Vittoria importantissima dei rossoneri, che si mettono alle spalle le tre sconfitte consecutive e ritornano al successo.

TABELLINO LECCE-MILAN 2-3: Krstovic 7′, 59′; Aut. Gallo 68′, Pulisic 73′, 81′.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Milan 44*; Roma 43; Udinese 39; Torino 35; Genoa* 32; Como* 29; Verona e Cagliari* 26; Lecce 25*; Parma* 24; Empoli 22; Venezia* 19; Monza 14.

*una partita in più

