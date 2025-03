Gytkjaer gela il Como al 94′: Pellegrino riprende il Torino, Tardini ‘infuocato’

Da poco si sono chiuse gli altri due anticipi della ventottesima giornata di Serie A: l’esito degli incontri

Como ripreso al 94′ da Gytkjaer. Dopo essere passato in vantaggio grazie ad Ikoné, gli uomini di Fabregas gestiscono i ritmi dell’incontro ma non trovano l’affondo decisivo e prestano il fianco al guizzo nel finale che porta l’attaccante del Venezia a trasformare il rigore dell’1-1. Pari e spettacolo al ‘Tardini’ tra Parma e Torino: grazie alla doppietta di Pellegrino, per ben due volte i ducali sono stati in grado di riprendere i granata, passati in vantaggio prima con Elmas al 19′ e poi con Adams al 72′.

Dopo un primo tempo piuttosto macchinoso, la sfida del ‘Sinigaglia’ si infiamma letteralmente nella ripresa. Ad aprire la contesa è infatti Ikoné, capitalizzando un’azione ben congegnata. Pur creando diverse occasioni, il Como non riesce però a chiudere l’incontro, difettando in termini di precisione e cattiveria sotto porta. Nel finale il Venezia ci crede e trova la rete del pareggio grazie a Gytkjaer che fa 1-1.

Al ‘Tardini’ è invece Elmas a sbloccare l’incontro al 19′. La partita viaggia sul filo sottile dell’equilibrio: i granata si fanno apprezzare per le trame di gioco ben imbastite ma Pellegrino al minuto 60 inchioda il pareggio. Passano dodici minuti di lancetta e Adams riporta in vantaggio i granata; nel finale, ancora Pellegrino fissa il parziale sul definitivo 2-2, sfruttando una disattenzione su palla inattiva dei granata. Da segnalare come nel secondo tempo la partita sia stata interrotta per qualche minuto a causa del lancio di alcuni oggetti, con i calciatori che si sono avvicinati alle panchine chiedendo spiegazione. L’interruzione, però, è durata solo qualche istante con il gioco che è poi regolarmente proseguito.

PARMA-TORINO 2-2: Elmas 19′, Pellegrino 60′, Adams 72′, Pellegrino 82′

COMO-VENEZIA 1-1: Ikoné 49′, Gytkjaer 94′

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan 41; Udinese 39; Torino 35; Genoa* 32; Como* 29; Cagliari* e Verona 26; Lecce 25; Parma* 24; Empoli 22; Venezia* 19; Monza 14.

*una partita in più

RIEPILOGO 28ESIMA GIORNATA

Cagliari-Genoa 1-1

Como-Venezia 1-1

Parma-Torino 2-2

Lecce-Milan sabato ore 18

Inter-Monza sabato ore 20.45

Verona-Bologna domenica ore 12.30

Napoli-Fiorentina domenica ore 15

Empoli-Roma domenica ore 18

Juventus-Atalanta domenica ore 20.45

Lazio-Udinese lunedì ore 20.45