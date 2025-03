DIRETTA Serie A, Como-Venezia e Parma-Torino: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Doppio appuntamento pomeridiano nel sabato dedicato alla ventottesima giornata di campionato

Dopo il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Genoa nell’anticipo del venerdì, il palinsesto del sabato del ventottesimo turno di Serie A vedrà scendere in campo altre tre squadre impegnate nella lotta salvezza in Como-Venezia e Parma-Torino. Due partite molto importanti per misurare le ambizioni delle contendenti, desiderose di vincere per vivere l’ultimo terzo della stagione da protagoniste.

Partiamo dalla sfida in riva al lago, dove i padroni di casa ritrovano in panchina Cesc Fabregas dopo la squalifica dell’Olimpico, ma perdono per lo stesso motivo Marco Oliver Kempf e Mergim Vojvoda. Nonostante la sconfitta contro la Roma, i lariani possono ancora contare su un margine di sei punti sulla zona retrocessione, ma raggiungere un successo oggi sarebbe molto importante in attesa della sfida dell’Empoli contro i giallorossi. Eusebio Di Francesco, dal canto suo, dopo i due 0-0 di prestigio contro Atalanta e Lazio spera di ritrovare i tre punti.

In Emilia, la squadra allenata da Christian Chivu spera di bissare la vittoria casalinga di due giorni fa contro il Bologna, per dimenticare la sconfitta di Udine. I Ducali, d’altronde, hanno un solo punto di vantaggio sulla terzultima e devono provare a costruire la propria salvezza soprattutto in casa. Paolo Vanoli cerca invece la terza vittoria consecutiva dopo aver battuto Milan e Monza. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Probabili formazioni Como-Venezia e Parma-Torino

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Jack, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao. Allenatore: Cesc Fabregas.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

DIFFIDATI: Kempf, Moreno, Nico Paz (C); Nicolussi Caviglia, Yeboah (V)

PROSSIME PARTITE: Milan-Como il 15 marzo alle 18 e Venezia-Napoli il 16 marzo alle 12.30

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All: Chivu

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli

ARBITRO: Fourneau di Roma

DIFFIDATI: Almqvist, Balogh, Hernani, Keita, Sohm, Vogliacco (P); Coco (T)

PROSSIME PARTITE: Monza-Parma il 15 marzo alle 15 e Torino-Empoli il 15 marzo alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa* 32; Como 28; Cagliari* e Verona 26; Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

*una partita in più