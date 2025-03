Conceicao fa i complimenti al Milan: “C’è una cosa che mi è piaciuta molto”

I rossoneri battono il Lecce in rimonta e il tecnico portoghese commenta la partita dei suoi calciatori: le sue dichiarazioni

In rimonta il Milan batte il Lecce e prova a tenere in vita la speranza di qualificazione europea. I rossoneri passano per 3-2 al Via del Mare grazie alla doppietta di Pulisic, dopo essere andati sotto di due gol.

Nel post gara a ‘Dazn’ ha parlato Sergio Conceicao commentando la partita della sua squadra: “Primo tempo migliore? La foto della partita è corretta. Abbiamo avuto tempo per preparare questa partita, abbiamo preparato molto bene con i giocatori che si sono impegnati a fare ciò che ho chiesto. Abbiamo creato delle occasioni, fatti due gol annullati e siamo andati all’intervallo sotto di un gol. Nel secondo tempo non siamo entrati bene e loro hanno fatto il secondo gol e in quel momento sembrava difficile ribaltare la partita. Poi è venuto fuori il carattere della squadra. Faccio i miei complimenti ai ragazzi, hanno avuto un atteggiamento che mi è piaciuto molto”.

Lecce-Milan, Conceicao: “Ecco il ruolo di Pulisic”

ATTEGGIAMENTO – “Delle volte non è soltanto questione di atteggiamento, ma dipende anche dall’avversario che hai davanti. Vogliamo lavorare sull’aggressività, sul pressing e questa settimana l’abbiamo potuto fare. Questo è il campo: ora abbiamo più tempo, non che sono felice per essere uscito dalla Champions, ma possiamo lavorare di più su queste cose”.

PULISIC – “Lui si trova bene nel corridoio centrale, poi dipende dalla strategia della partita. Oggi ha iniziato a sinistro, ma lo volevo al centro per approfittare dello spazio. Lui ha grandi qualità tecniche e anche intelligenza: può giocare in più ruoli, secondo me rende bene venendo dentro”.

SETTIMANA PIÙ TRANQUILLA – “Vediamo…”