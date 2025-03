Calciatore arrestato dalla polizia: ma c’è uno scambio di persona

Calciatore arrestato protagonista di uno scambio di persona, l’errore della polizia: ecco cosa è successo

A volte, fuori dal campo, anche personaggi importanti come i calciatori possono vivere esperienze e situazioni davvero paradossali. E’ capitato a un giocatore arrestato dalla polizia per errore: alla base, uno scambio di persona.

La notizia, raccontata da ‘Okdiario’, giunge dalla Spagna e coinvolge come involontario protagonista Abdoulaye Keita, classe 2002, esterno offensivo del Getafe. Il giocatore è stato tratto in arresto dalla Guardia Civil e portato in tribunale, per una richiesta di risarcimento danni, dopo che le autorità non erano riuscite a mettersi in contatto con lui.

Una storia decisamente particolare, risalente al settembre 2022 e a una rissa avvenuta nella città di Toledo. A essere coinvolti, in realtà, il fratello del giocatore e i suoi cugini. Il giovane autore della denuncia per lesioni avrebbe confuso Keita con suo fratello. Il giocatore, dalla sua, ha però un alibi di ferro: al momento dei fatti contestati, si stava allenando con la sua squadra.

La vicenda andrà ancora chiarita del tutto, anche se le forze dell’ordine, dalle ultime ricostruzioni, sembrano persuase dell’estraneità dell’attaccante ai fatti, e Keita dovrà rimanere a disposizione delle autorità per le verifiche del caso. Per il momento, però, è stato rilasciato e dopo l’arresto ha potuto allenarsi regolarmente con il Getafe.