Scambio in Serie A: l’Inter beffa il Napoli e Conte

L’Inter al lavoro per un importante innesto di mercato, accelerazione che taglia fuori i partenopei e il grande ex

In campo, l’Inter va a caccia di risultati importanti in questo finale di stagione, mettendo nel mirino il sogno del Triplete. Fuori dal campo, nel frattempo, lavora come sempre per mantenersi competitiva anche in ottica futura e per questo provando a programmare in anticipo le mosse per l’estate.

Rispetto allo scorso anno, sarà di sicuro una Inter più attiva sul mercato in entrata, come del resto da diktat dirigenziale. Il fondo Oaktree ha definito una strategia ben precisa, con nuovi innesti di valore ma giovani e di prospettiva, per svecchiare la rosa e per garantire per il futuro una maggiore sostenibilità, andando a caccia di plusvalenze.

Sono già diversi i profili, nei vari reparti, che l’Inter sta mettendo nel mirino. Con intrecci che già da ora si manifestano con le rivali dirette, come nel caso del Napoli, avversario nella corsa scudetto e anche sul mercato. Una delle prime mosse in vista della sessione estiva, da parte di Marotta e dei suoi collaboratori, può tagliare fuori subito i partenopei per un obiettivo comune, che è nei radar già da un po’.

Inter su Solet, lo scambio per convincere l’Udinese

Per l’Inter, la necessità di svecchiare, tra i vari reparti, quello difensivo. In casa Udinese, da Bijol si è passati a seguire con grande interesse Solet. Appena arrivato dal Salisburgo, si è già messo in luce con un ottimo rendimento nelle prime esibizioni in Friuli e non a caso è già sul taccuino di club importanti.

Il francese piace anche al Napoli di Conte, ma l’Inter è convinta di avere le carte vincenti, in mano, per mettere a segno l’affare. Secondo ‘Interlive’, i nerazzurri preparano l’assalto a Solet con uno scambio, puntando a convincere l’Udinese con l’inserimento nella trattativa di qualche giovane. In questo modo, ammortizzando il costo del cartellino che si aggira attualmente intorno ai 10 milioni di euro.