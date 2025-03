Ritorno a Lecce, partita da rigiocare: il Milan ha un problema in più

Il Milan fa visita ad un Lecce a caccia di punti salvezza. I giallorossi tornano a giocare in casa a distanza di due settimane dalle polemiche contro l’Udinese

Due squadre in forte difficoltà si affronteranno domani al Via del Mare per la 28esima giornata di Serie A. Da una parte il Lecce a caccia di punti salvezza e che nelle ultime 4 ha messo insieme due ko e altrettanti pareggi, e dall’altro il Milan che è chiamato a tornare al successo dopo tre sconfitte in serie.

Dopo il passo falso di Firenze la truppa di Giampaolo torna tra le mura amiche dove dovrà provare a costruire le ambizioni di salvezza. Proprio l’ultima sfida casalinga persa contro l’Udinese ha peraltro riservato un episodio arbitrale discusso e discutibile che ha mandato su tutte le furie lo stesso allenatore salentino: “L’ho anche rivisto più volte, non è mai rigore. Non capisco perché il Var l’abbia richiamato. Non si possono fischiare questi rigori. Non si parla nemmeno di rigorino, questo è nulla. Non capisco perché. Questo è da arresto. Questo è l’episodio determinante della partita. Guida è un arbitro di livello, non può richiamare per una cosa simile. Diventa difficile commentare la partita”, le parole dell’allenatore giallorosso a ‘Dazn’.

L’episodio del contatto di Jean su Lovric ritenuto falloso è stato un errore tanto grave da portare l’ex arbitro Damato ad ammettere il tutto con una dichiarazione forte. Nonostante molti tifosi arrabbiati abbiano invocato persino la possibilità di ripetere la gara vista la portata dello sbaglio, non si è trattato di errore tecnico, ma di un semplice, seppur grave, errore di valutazione. Una situazione che chiaramente non porta quindi a conseguenze di questo tipo.

Verso Lecce-Milan col dente avvelenato: Giampaolo suona la carica

Lecce-Udinese passa quindi alla storia con il ko certificato dei padroni di casa, che si preparano a fare ritorno tra le mura amiche dopo anche la sconfitta di Firenze.

Giampaolo ha quindi caricato l’ambiente in conferenza stampa: “Secondo me nelle ultime due partite non è mancata la “garra”. Nelle ultime due partite abbiamo giocato. La prima dove abbiamo trovato delle difficoltà, quella in casa con l’Udinese, rappresentata anche dall’avversario, dal momento dell’avversario, da come stai tu. Dobbiamo tirar fuori il massimo da quelle che sono le nostre peculiarità”.

Messe alle spalle le sconfitte contro Fiorentina, e soprattutto contro l’Udinese con polemiche annesse, il Lecce ha tutta l’intenzione di provare a fare punti pesanti per la salvezza in casa. Un problema in più per il Milan che affronterà una squadra molto carica e motivatissima, che proverà ad approfittare del momento negativo della truppa di Conceiçao.