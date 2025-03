Nuovo DS, obiettivo Lautaro Martinez: contatti già avviati

Allarme in casa Inter per le ultime notizie di mercato su Lautaro Martinez: assalto all’argentino

Anche in una stagione come quella attuale, con alcuni momenti di digiuno prolungati, l’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter non si discute. E quando serve, il capitano timbra il cartellino, eccome. Come avvenuto nella gara di campionato con il Genoa o nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Siamo comunque arrivati per il ‘Toro’ a 17 gol stagionali, con la possibilità di rimpinguare ulteriormente il bottino da qui al termine dell’annata. Anche su di lui, si conterà per cercare di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Magari per conquistare il Triplete auspicato da Simone Inzaghi, perché no.

I numeri di Lautaro lo posizionano sempre più nella storia del club. Ma, sebbene sia difficile, al momento, immaginarlo con un’altra maglia, i rumours di mercato sono sempre presenti. E in qualche modo l’Inter deve farci i conti, facendo attenzione all’interessamento dei top club, che non abbandonano la speranza di mettere le mani su di lui. Si registra, in particolare, un ritorno di fiamma improvviso per l’argentino.

Inter, l’Arsenal piomba su Lautaro Martinez: è il preferito di Berta

Già in passato, l’Arsenal aveva seguito Lautaro Martinez, senza esito. L’attaccante torna nella short list dei ‘Gunners’, alla ricerca di un centravanti di spessore per fare il definitivo salto di qualità per sognare in grande sia in Premier League che in Europa.

Secondo quanto viene riportato da ‘Football Insider’, in Inghilterra, ci sarebbero contatti già avviati per cercare di trovare un’intesa con il giocatore e con il suo entourage. Del resto, Lautaro è uno dei pallini di Andrea Berta, tra i papabili come nuovo direttore sportivo dei londinesi, che già ai tempi dell’Atletico Madrid aveva provato ad acquistarlo.

L’Arsenal è consapevole della necessità di muovere, eventualmente, grandi cifre, sia a beneficio dell’Inter che del giocatore, se vorrà avere qualche speranza di mettere a segno il colpaccio. Ma i ‘Gunners’ non sono spaventati e preparano l’assalto.