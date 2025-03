Maxi penalizzazione, sentenza UFFICIALE del Tribunale Federale

Campionato letteralmente nel caos: è arrivato il verdetto che tutti si aspettavano. Mercoledì 12 marzo ne è atteso un altro di portata simile

Era una sentenza attesa che, inevitabilmente, cambia la classifica del campionato. Il Tribunale Federala ha emesso il suo verdetto: pesantissimo per una squadra, poco meno per altre.

Adesso è ufficiale: il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile“, recita il comunicato ufficiale.

Taranto escluso dal campionato, penalizzazioni per Triestina, Lucchese e Messina

Già ultimi in classifica, i pugliesi erano stati nuovamente deferiti dalla Co.Vi.So.C per aver violato una serie di norme amministrative. Con loro altre tre società di Serie C:

4 punti di penalizzazione alla Triestina (Girone A);

(Girone A); 6 punti di penalizzazione alla Lucchese (Girone B);

(Girone B); 4 punti di penalizzazione a Messina (Girone C).

Serie C, non solo il Taranto: anche la Turris rischia l’esclusione dal campionato

Oltre al Taranto, c’è un’altra società del Girone C – dove milita la Juventus NextGen – a fortissimo rischio esclusione. Parliamo della Turris, con il verdetto previsto mercoledì prossimo, 12 marzo. I campani hanno già avuto una penalizzazione di 11 punti.

Ecco la nuova classifica del Girone C senza il Taranto: Cerignola punti 60; Avellino 55; Monopoli 49; Benevento 46; Potenza 44; Crotone 43; Catania 38 (1 punto di penalizzazione); Giugliano 38; AZ Picerno 38; Trapani 38; Sorrento 35; Cavese 33; Juventus Next Gen 33; Foggia 30; Altamura 29; Latina 27; Casertana 22; Messina 15 (4 punti di penalizzazione); Turris 5 (11 punti di penalizzazione).

La nuova classifica del Girone A – in cui gioca la seconda squadra dell’Atalanta – con la Triestina che precipita al 17esimo posto: Padova punti 69; Vicenza 66; Feralpisalò 55; AlbinoLeffe 44; Virtus Verona 43; Trento 43; Novara 42 (2 punti di penalizzazione); Atalanta U23 41; Alcione Milano 40

Renate 40; Giana Erminio 40; Lumezzane 37; Arzignano 35; Pergolettese 35; Lecco 33; Pro Vercelli 31; Triestina 29 (5 punti di penalizzazione); Pro Patria 22; Caldiero Terme 21; Union Clodiense 18.

La nuova classifica del Girone B, con la Lucchese agganciata dalla Spal e Milan futuro, prima come ora, che rischia la retrocessione diretta in D: Virtus Entella punti 64, Ternana (2 punti di penalizzazione) 60, Torres 56, Pescara 51, Vis Pesaro 50, Arezzo 46, Pianese 44, Pineto 42, Rimini (2 2 punti di penalizzazione) 40, Pontedera 36, Gubbio 34, Carpi 33, Campobasso 33, Ascoli 33, Perugia 32, Lucchese (6 punti di penalizzazione) 25, Spal (3 punti di penalizzazione) 25, Legnago Salus 22, Milan Futuro 22, Sestri Levante 20.