Marotta lo scippa alla Lazio: Inzaghi ha il suo difensore

L’Inter torna a fare affari con i biancocelesti: ecco il colpo prenotato per la prossima estate. I nerazzurri si muovono con decisione

E’ un momento alquanto positivo per l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri hanno vinto facilmente contro il Feyenoord nel match di andata degli Ottavi di finale di Champions League, assicurandosi di fatto il passaggio del turno, con la partita di ritorno in casa.

Si può così guardare con maggiore tranquillità alle sfide di campionato, prima contro il Monza e poi con l’Atalanta. La lotta per lo Scudetto è agguerrita e i nerazzurri dovranno guardarsi le spalle, oltre che dalla squadra di Gian Piero Gasperini, anche chiaramente da Napoli e Juventus.

L’Inter, però, come ha fatto capire in conferenza stampa Simone Inzaghi, sogna in grande e non ha alcuna intenzione di mollare nulla. L‘obiettivo è fare il ‘triplate’, vincendo proprio tutto. I nerazzurri in Italia sono certamente la squadra da battere e per restare la più forte anche la prossima estate servirà un mercato competitivo.

Marotta guarda in casa Lazio: ecco l’obiettivo

La palla passerà così a Beppe Marotta, chiamato a rafforzare l’organico. Migliorare il reparto offensivo non appare certo la priorità , potendo contare su una coppia, come quella formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, invidiata proprio da tutti.

Meglio dunque concentrarsi sul reparto difensivo: le attenzioni sono soprattutto puntate al centro, dove sia de Vrij che Acerbi non sono più giovanissimi. L’età dei due pilastri avanza e serve, inevitabilmente, un calciatore che possa raccogliere la loro eredità .

Beppe Marotta sta dunque setacciando il mercato italiano, dove non mancano i calciatori che stanno facendo bene. Va detto, però, che in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri continua ad esserci Scalvini, nonostante una stagione travagliata. Ma fare affari con l’Atalanta, come è noto, non è certo facile. Ecco così che il colpo potrebbe arrivare da Roma e più precisamente dalla Lazio, dove è esploso Mario Gila. Il giocatore, acquistato nel 2022, per soli sei milioni, adesso vale molto di più. I biancocelesti sono così pronti a mettere a segno una grande plusvalenza, facendo felici Inzaghi e l’Inter.