DIRETTA Serie A, Cagliari-Genoa: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra i sardi di Nicola e i liguri di Vieira in tempo reale

Il Cagliari e il Genoa si affrontano nell’anticipo del venerdì che apre la ventottesima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. Una sfida tutta rossoblu tra due formazioni a caccia di punti salvezza che sarà diretta dall’arbitro Fabbri della sezione di Ravenna.

Reduci dalle sconfitte contro la Juventus e il Bologna, i sardi di Davide Nicola hanno bisogno di tornare alla vittoria al più presto. L’obiettivo è quello di conquistare l’intera posta per allontanarsi dal terzultimo posto attualmente occupato dall’Empoli a 3 lunghezze di distanza. I liguri di Patrick Vieira, che invece vengono dal pareggio proprio contro gli azzurri della scorsa settimana, vogliono ritrovare il successo che manca dal 2-0 al Venezia del 17 febbraio per avvicinarsi quanto prima alla fatidica quota 40 punti. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata le due squadre pareggiarono con il punteggio di 2-2 per effetto dei gol messi a segno nell’ordine da Marin su rigore, Frendup, Miretti e Piccoli ancora dal dischetto. Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra Cagliari e Genoa live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Genoa

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Coman; Piccoli. All. Nicola

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Cornet. Miretti, Ekhator; Ekuban. All. Vieira

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa 31; Como 28; Verona 26; Cagliari e Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

PROSSIMI IMPEGNI: Genoa-Lecce venerdì 14 marzo ore 20.45; Roma-Cagliari domenica 16 marzo ore 15.