Conceicao, decisione comunicata: “Licenziato dopo Lecce-Milan”

Il doppio annuncio sull’esonero del tecnico portoghese alla vigilia della sfida del ‘Via del Mare’ valevole per la ventottesima giornata di Serie A

L’avventura di Conceicao sulla panchina del Milan si è virtualmente conclusa. Il portoghese potrebbe anche non terminare la stagione, con il ‘caso’ del portavoce che può spingere la società a prendere una decisione drastica già nelle prossime ore.

Precisamente dopo la gara col Lecce dell’ex Giampaolo in programma domani alle 18. Al ‘Via del Mare’ i rossoneri saranno chiamati a riscattare le tre sconfitte consecutive in campionato, anche se la situazione dentro e fuori dallo spogliatoio non gioca certo in loro favore.

Game over Conceicao: “Licenziamento inevitabile”

Quella in Salento, quindi, potrebbe essere l’ultima di Conceicao alla guida del Milan. A ‘Radio Radio’ Giancarlo Padovan è andato all’attacco del portoghese, partendo appunto dalla questione del portavoce che potrebbe aver messo la parola fine sull’esperienza a Milanello dell’ex Porto.

“Come prima cosa devo dire che mi sorprende che un allenatore abbia un portavoce. Era evidente che fosse un uomo di fiducia di Conceicao, essendo il suo portavoce. Lui sta cercando di tirarsi fuori dalla melma, dicendo che forse è stato pagato, ma da chi? È lui che lo pagava…”.

“Ora è scoppiato il bubbone – rincara Padovan – Conceicao non può che essere licenziato dopo la partita contro il Lecce, io mi aspetto questo”.

“Via dopo Lecce-Milan a prescindere dal risultato”

Anche lui intervenuto a ‘Radio Radio’, Stefano Agresti concorda con Padovan. Conceicao va esonerato dopo la partita col Lecce.

“Penso che verrà mandato via dopo la gara – le parole del vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’ – Mi viene da dire a prescindere dal risultato, a meno che non arrivi una vittoria con tanti gol di scarto”.