Colpo di scena Roma: dietrofront in panchina

Continua la serie positiva della Roma con Ranieri grande artefice di questa rinascita. A tal proposito il sondaggio odierno verte proprio sul futuro della panchina giallorossa

La Roma vola anche fuori dai confini nazionali e lo fa battendo in casa l’Athletic Bilbao nell’andata del doppio confronto di Europa League. Primo round alla truppa di Claudio Ranieri, che mette un altro tassello importante della rinascita capitolina di queste settimane.

Sulle ali di Angelino e Shomurodov la Roma supera un avversario ostico e che in terra ispanica non farà sconti. I giallorossi continuano a vivere il proprio magic moment, con l’allenatore testaccino come grande artefice della risalita della squadra che mantiene una serie aperta in campionato di ben 11 gare di fila senza sconfitta.

È quindi inevitabile per ambiente e tifosi restare legati al lavoro eccellente dello stesso Ranieri che ha più volte confermato la fine della sua avventura sulla panchina capitolina al termine dell’attuale stagione. Ghisolfi ci ha provato anche pubblicamente ad invertire il trend ma per ora l’allenatore conferma la volontà di chiudere la vita in panchina e passare invece al ruolo dirigenziale di fianco ai Friedkin.

In questo senso lo stesso Ranieri la scorsa settimana sottolineò ancora: “La Roma mi ha preso anche con la mansione di scegliere il mio successore”.

Calciomercato Roma, Ranieri artefice della rinascita: scelto l’allenatore

Il trend positivo messo in campo da Ranieri e dalla sua Roma porta comunque i tifosi a riflettere e sognare, e a tal proposito il sondaggio odierno di Calciomercato.it va in questa direzione.

Abbiamo chiesto a chi dovrebbero affidarsi i Friedkin per la panchina nella prossima annata.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Continua la serie positiva della #Roma, grande artefice di questa rinascita l’allenatore Claudio #Ranieri. Chi dovrebbero ingaggiare i Friedkin per la panchina in vista della prossima stagione? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 7, 2025

Con un nettissimo 37% la preferenza principale dei tifosi andrebbe proprio alla conferma di Claudio Ranieri, che ad ora resta un miraggio. Alle spalle dell’attuale allenatore si collocano appaiati De Zerbi e Gasperini, mentre chiude il quadro l’ex bianconero Massimiliano Allegri.