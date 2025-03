Cagliari-Genoa 1-1: un tempo a testa e un passo avanti per la salvezza

Finisce 1-1 Cagliari-Genoa, anticipo del venerdì della 28esima giornata di campionato in Serie A: un punto per uno, utile a mettere fieno in cascina per entrambe

Grande equilibrio in campo e risultato inevitabile. Si conclude in parità la sfida tra Cagliari e Genoa. Gli ospiti rimangono a debita distanza dalla zona calda, buon punto anche per i padroni di casa. Avanti i sardi nella prima frazione con Viola, risponde a inizio secondo tempo Cornet per un pari complessivamente più che giusto.

A iniziare decisamente meglio la sfida sono i padroni di casa, che approcciano in maniera volitiva e andando a caccia del gol. Che troverebbero dopo pochi minuti con Piccoli, tuttavia fermato da una segnalazione del guardalinee per fuorigioco. Offside millimetrico ma confermato dal Var. Poco dopo, però, il gol dei sardi arriva effettivamente con Viola, al termine di un contropiede perfetto ben gestito dallo stesso Piccoli. Il diagonale del numero 10 cagliaritano è imparabile per Leali. Il Cagliari continua a spingere, creando buone trame offensive. Ancora Piccoli va vicino al gol con una girata a lato di poco. I primi segni di risveglio del Genoa si avvertono solo poco prima dell’intervallo, con Ekuban che non trova la porta sottomisura.

Liguri che entrano con un altro volto nella ripresa e pareggiano subito con Cornet, mandato in porta da un perfetto assist al centro di Ekuban. Il Cagliari accusa il colpo e la scena se la prende il Genoa, che ha altre situazioni interessanti per ribaltare il punteggio. L’occasione più ghiotta è per De Winter, che manda a lato di testa, tutto solo, ma le giocate dei vari Miretti, Zanoli e Pinamonti mettono a più riprese in difficoltà la difesa cagliaritana. Nel finale, i sardi provano a riemergere, rinvigoriti dai cambi, ma senza creare grandissime opportunità per tornare in vantaggio.

CAGLIARI-GENOA 1-1 – 18′ Viola (C), 47′ Cornet (G)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa* 32; Como 28; Cagliari* e Verona 26; Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.

*una partita in più

RIEPILOGO 28ESIMA GIORNATA

Cagliari-Genoa 1-1

Como-Venezia sabato ore 15

Parma-Torino sabato ore 15

Lecce-Milan sabato ore 18

Inter-Monza sabato ore 20.45

Verona-Bologna domenica ore 12.30

Napoli-Fiorentina domenica ore 15

Empoli-Roma domenica ore 18

Juventus-Atalanta domenica ore 20.45

Lazio-Udinese lunedì ore 20.45