“Allegri verrebbe subito”: annuncio a sorpresa sul ritorno in Serie A

Rivelazione interessante sul futuro di Massimiliano Allegri: ipotesi inattesa nel nostro campionato

Nel valzer delle panchine che a breve ripartirà, uno dei nomi più caldi è quello di Massimiliano Allegri. Dopo un anno ai box, il tecnico livornese si prepara a tornare in sella e attende la giusta opportunità per ricominciare. Inevitabilmente, vista la sua grande esperienza, si tratta di un profilo che può fare comodo a diversi club importanti, tra quelli che stanno pensando di cambiare allenatore.

Sulle pagine di Calciomercato.it, abbiamo analizzato, in questi giorni, gli scenari relativi al futuro dell’ex tecnico della Juventus. Allegri sarebbe in attesa di una chiamata da Milan o Inter, prioritariamente, sognando una panchina importante e avendo l’obiettivo, a titolo personale, di stare a Milano per motivi familiari. Ma non sono da escludere del tutto, per il momento, altre piste.

Di sicuro, Allegri ha scartato nuovamente l’Arabia Saudita, orizzonte professionale non di suo interesse al momento. Tra le altre piste in Serie A, occhio all’ipotesi Roma, ma viene ventilata, abbastanza all’improvviso, anche un’altra eventualità per il ritorno nel nostro campionato.

Allegri alla Fiorentina, la dichiarazione spiazza tutti

Il nome di Allegri viene infatti accostato anche alla Fiorentina. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal procuratore Furio Valcareggi in una intervista a ‘Lady Radio’.

Valcareggi ha innanzitutto commentato il momento non brillante della Fiorentina, sconfitta dal Panathinaikos per 3-2 nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. “Palladino ha sbagliato, i viola hanno perso con una squadra nettamente peggiore – ha spiegato – L’allenatore non mi sembra lucido nelle dichiarazioni, ma non mi pare il caso di pensare a un cambio in panchina a due mesi dalla fine della stagione, si rischierebbe solo di peggiorare le cose. L’unico che prenderei sarebbe Allegri, lui con Landucci ci verrebbe a Firenze. Ma la Fiorentina non prende allenatori top”.

Le prossime settimane, dunque, diranno con maggiore chiarezza quale sarà il destino del tecnico livornese. Che in qualche modo potrà indirizzare anche quello di altri suoi colleghi.