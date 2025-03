Roma e Lazio all’ultimo respiro: vittorie da brividi per Ranieri e Baroni

Ecco come sono andate le partite delle due squadre italiane impegnate nell’andata degli Ottavi di finale di Europa League

Esultano all’ultimo secondo la Roma di Claudio Ranieri e la Lazio di Marco Baroni in Europa League.

La squadra giallorossa ha battuto in rimonta l’Athletic Bilbao grazie a Eldor Shomurodov. All’Olimpico, i capitolini, sotto per la rete di Inaki Williams, sono riusciti a trovare il gol del pari con Angelino, che ha sfruttato in pieno un assist di Celik, dopo pochi minuti.

Quando la partita sembrava destinata a terminare sull’uno a uno, ecco il centro dell’ex attaccante del Genoa, bravissimo a girarsi in area di rigore, dopo il passaggio di Saelemaekers. Shomurodov ha così fatto esplodere un intero stadio, che ha rischiato di andare a casa con l’amaro in bocca.

Il risultato, infatti, sta comunque stretto a Dybala e compagni che avrebbero meritato di segnare anche in altre circostanze: clamorosa la traversa colpita, proprio dall’argentino, nel corso del primo tempo. Sbaglia un gol praticamente fatto, invece, Baldanzi. La Roma, dunque, si giocherà la qualificazione in Spagna con un vantaggio di una rete

Roma-Athletic Bilbao 2-1: 50’ Inaki Williams (A), 56’ Angelino (R), 93′ Shomurodov

Viktoria Plzen-Lazio, Isaksen fa impazzire i biancocelesti

Stesso discorso per la Lazio, che sfiderà il Viktoria Plzen all’Olimpico, dopo il 2 a 1 di stasera. Un risultato davvero insperato per i biancocelesti di Baroni, che hanno chiuso in nove la partita

Alla Doosan Arena di Plzen a sbloccare il risultato era stato Alessio Romagnoli nel corso del primo tempo. Nella ripresa ci aveva pensato Durosinmi a ristabilire la parità. I cechi hanno poi messo sotto pressione i biancocelesti, sfruttando anche la doppia superiorità numerica per via dell’espulsione di Rovella (colpo in faccia all’avversario) e Gigot, senza però riuscire a segnare. Il gol così, all’ultimo secondo, come detto, a trovarlo è stata la Lazio, con un tiro perfetto di Isaksen.

Viktoria Plzeň-Lazio 2-1: Romagnoli (L), 53’ Durosinmi (V), 98′ Isaksen (L)