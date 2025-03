Ranieri non si accontenta: “Duri da digerire, così si diventa grandi”

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match di Europa League che ha visto la sua squadra battere l’Athletic Bilbao

La Roma di Claudio Ranieri vince all’ultimo respiro. I giallorossi hanno battuto l’Athletic Bilbao grazie ad un gol in pieno recupero di Shomurodov. Una vittoria che certifica la crescita di Paulo Dybala e compagni, che sono riusciti a ribaltare il momentaneo vantaggio degli spagnoli, senza scomporsi.

Il tecnico dei capitolini è chiaramente soddisfatto del successo in rimonta della sua squadra. Un successo arrivato anche grazie ai cambi: “L’idea è avere più opzione durante la partita – afferma subito Claudio Ranieri dopo il match di andata degli Ottavi di finale di Europa League -. Era una partita difficilissima e lo sarà ancora di più in Spagna. Sappiamo tutto, sappiamo quanto siano forti, ma noi siamo duri da digerire e lottiamo su ogni pallone. Questo mi fa ben sperare. E’ finito il primo tempo ed è 50 e 50″.

Roma-Athletic Bilbao, Ranieri: “Miglioriamo nei particolari. Baldanzi? Momento d’oro”

Poi Claudio Ranieri è chiamato a rispondere sui giovani che tanto bene stanno facendo, a partire da Baldanzi, nonostante un gol sbagliato: “Tenerli fuori mi rincresce perché sono sempre pronti – prosegue il mister ai microfoni di Sky Sport -. Baldanzi sta in un momento d’oro e ha fatto davvero una grande partita”. Arrivano i complimenti, poi, anche per Celik: “Dare fiducia ai calciatori è la cosa più importante. Tutti facciamo degli sbagli dai giocatori all’allenatore. I calciatori devono, però, essere liberi di giocare come sanno. Io do delle direttive, ho dei ragazzi splendidi che mi seguono in tutto e per tutto”.

Ma Claudio Ranieri non si accontenta. La Roma è cresciuta tantissimo, ma può dare ancora molto di più: “Bisogna continuare su questa strada, cercando di giocare più velocemente e sbagliare meno passaggi. Così si trovano i varchi giusti. Dobbiamo migliorare nei particolari, sono proprio questi che fanno grande una squadra. Io ai miei giocatori insegno a lottare fino in fondo. Se diamo tutto, poi si accettano i risultati. Nel momento di difficoltà, bisogna insistere, così la ruota gira e fai qualcosa che 2-3 mesi prima non riuscivi a fare”.