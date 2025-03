La Juve lo ha già ceduto: accordo raggiunto per l’estate

Decisione già presa in casa bianconera con il calciatore pronto a dire addio: l’affare può concretizzarsi in estate

Una permanenza in Spagna che potrebbe stavolta essere definitiva. Nella Juventus ormai non c’è più spazio. Uno spazio che il giocatore potrebbe invece trovare in Liga.

Le prestazioni di Arthur Melo in bianconero non sono certamente da ricordare e il giocatore è da tempo nella lista degli esuberi. Dopo una prima parte di stagione vissuta sostanzialmente da separato in casa, il centrocampista brasiliano è approdato al Girona. Un trasferimento con la formula del prestito oneroso, senza inserimento di riscatto. Ma il club catalano sarebbe molto soddisfatto delle prestazioni del giocatore e si augura di poterlo trattenere anche dopo il 30 giugno, giorno in cui scadrà il prestito.

Juventus, il Girona vuole trattenere Arthur Melo

Arthur ha un contratto con la Juventus fino al 2027, ma come detto il calciatore non rientra più nei piani bianconeri e Giuntoli aspetta proposte. Ed ‘Estadio Deportivo’ sottolinea che il Girona vuole cercare di trattenere il giocatore. Sia il direttore sportivo Quique Carcel sia il tecnico Michel sarebbero ben felici della permanenza del brasiliano.

Il problema principale riguarda l’ingaggio, che attualmente si assesta attorno ai 5 milioni di euro. “Per me e il manager, non è impossibile che possa restare. L’idea è che ne parleremo in estate e che potrebbe restare, ma questo dipenderà dalle sue prestazioni. Il problema sarà pagare il suo ingaggio, che è piuttosto importante” ha dichiarato il ds dei catalani. Arthur ha rinunciato anche a parte dello stipendio per tornare in Spagna. Il giocatore ha già fatto dunque uno sforzo economico, ma bisogna capire se sarà disposto a farlo anche in caso di un trasferimento a titolo definitivo.

Per chiudere l’acquisto di Arthur in estate, quindi, sarà necessario poi trovare un’intesa con la Juventus. I catalani hanno già corrisposto un indennizzo ai bianconeri per il prestito a gennaio. Bisognerà cercare di capire quelle che saranno le richieste della Juventus per il cartellino. Oltre al Girona però attenzione anche al Real Betis: gli andalusi ci hanno già provato a gennaio, non è escluso che decidano di fare un tentativo se il Girona non dovesse riuscire a portare a termine l’acquisto.