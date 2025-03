“Calhagnolu via per 55 milioni”: addio all’Inter, c’è già la destinazione| ESCLUSIVO

Il centrocampista turco potrebbe essere il sacrificato dei nerazzurri in vista del mercato estivo: le indiscrezioni sulla possibile cessione

L’Inter si gode la vittoria contro il Feyenoord e si tuffa di nuovo nel campionato: c’è il Monza per tenere la testa della classifica, tenere dietro il Napoli e approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Atalanta per allungare la distanza.

Intanto però c’è anche il mercato che preme con la programmazione della prossima stagione che passa inevitabilmente anche per la decisione su eventuali cessioni importanti. Si sofferma su questo anche Alessandro Sticozzi, giornalista di EsteNews, intervenuto a Inter Zone su Youtube. Nel suo intervento sono diversi gli argomenti trattati: dalla difesa di Inzaghi dalle critiche, ritenute ‘analfabetismo funzionale’ al respingere chi definisce i nerazzurri favoriti in Champions.

Ma lo spazio principale, come detto, è per il mercato e per la scelta del big da eventualmente cedere per fare cassa. Per Sticozzi la cessione eccellente sarà Calhanoglu, con destinazione già decisa: il Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Sticozzi sicuro: “Via Calhanoglu”

Il giornalista spiega perché ritiene Calhanoglu il nome giusto per fare cassa nel caso dovesse essere necessario cedere un big.

“A giugno cambieranno tantissimo, secondo me anche qualche pezzo da novanta. Sacrificherei Calhanoglu perché secondo me ha dato il meglio che poteva dare. È folle quello che ha fatto in questi due anni, è diventato uno straordinario mediano uno che toglieva il piede nei contrasti quando faceva il trequartista al Bayer Leverkusen e che quando faceva la mezzala al Milan i contrasti li faceva per prendersi qualche cartellino giallo. È un giocatore che ha un problema a recuperare dagli infortuni, ma ha un mercato straordinario”.

Con Susic già acquistato e anche Asllani in rosa (“è meglio del Brozovic da giovane”), Sticozzi non vede alternative a Calhanoglu: “C’era stato l’abboccamento con il Bayern Monaco. Se non Calhanoglu chi? Per questo dico che dovesse andare via uno, sarà Calhanoglu e sarà al Bayern Monaco. Spero per un 50-55 milioni, non di meno e non Frattesi che deve restare”.