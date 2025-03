Affare da 150 milioni, via libera allo scambio con Kolo Muani

L’attaccante francese al centro di un intrigo di mercato: trattativa da oltre 150 milioni di euro con lo scambio che tira fuori dai giochi la Juventus

Cinque gol nelle prime tre partite. Kolo Muani ha impiegato poco tempo per entrare nei cuori bianconeri e convincere la Juventus della bontà della scelta fatta.

Giuntoli non ha nascosto che è già al lavoro per far sì che l’attaccante francese possa restare anche il prossimo anno, considerato che è arrivato in prestito secco dal Paris Saint-Germain. Si sta trattando con i parigini per trovare la formula giusta per far restare il bomber a Torino, con l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto individuata come possibile soluzione per far tutti contenti.

Sul futuro bianconero di Kolo Muani però c’è un’ombra, con l’idea del Paris Saint-Germain che potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola. Non è un segreto che a Parigi in estate hanno intenzione di acquistare un grande bomber e tra i nomi vagliati sta accumulando sempre più consensi quello di Isak, svedese che il Newcastle valuterebbe qualcosa come 150 milioni di sterline.

Il ricco Psg non si farebbe certo problemi a spendere tale somma, anche se proverà a far abbassare le pretese degli inglesi con qualche contropartita e tra i nomi proposti ci sarebbe anche Kolo Muani.

Calciomercato Juventus il Psg offre Kolo Muani al Newcastle

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, infatti, a Parigi stanno preparando un’offerta monstre per convincere il Newcastle a cedere l’attaccante svedese.

L’idea è quella di proporre una serie di calciatori più un ricco conguaglio economico per avere il sì dei Magpies. Stando a quanto riferito sarebbero tre i giocatori che verrebbero proposti al club di Premier League: oltre a Kolo Muani, anche Gonçalo Ramos e Marco Asensio. Il primo e l’ultimo sono attualmente in prestito (lo spagnolo all’Aston Villa), ma entrambi non rientrano nei piani di Luis Enrique.

Piani che contemplano invece Isak per il quale il Psg è pronto anche a fare una follia. Kolo Muani quindi potrebbe finire nel pacchetto proposto al Newcastle, anche se bisognerà poi vedere la reazione del calciatori davanti all’idea di trasferirsi in un club che, stando alla classifica attuale, non giocherà la prossima Champions.