Tegola bianconera, UFFICIALE: operazione e stagione finita

Arrivano brutte notizie per il difensore che dovrà finire sotto i ferri: la sua annata calcistica è già finita, c’è il comunicato del club

Ancora un infortunio, ancora uno stop molto lungo. La stagione calcistica 2024/2025 è stata caratterizzata anche da un incremento di infortuni, un elenco molto lungo di giocatori che hanno dovuto fermarsi, qualcuno anche per tutta la stagione.

Guardando in casa nostra, viene facile pensare alla Juventus, letteralmente falcidiata dai problemi fisici dei propri giocatori. Contro il Verona Thiago Motta ha dovuto fare a meno di ben sette giocatori, compresi i due lungodegenti Bremer e Cabal che ormai da mesi occupano l’infermeria e non rientreranno prima della fine del campionato. In questo però poi non se la passa meglio l’Inter che affronterà questa sera il Feyenoord (anche gli olandesi sono in piena emergenza) senza ben quattro esterni.

Questi soltanto alcuni esempi del problema infortuni che riguarda non soltanto il nostro campionato. In Premier League, ad esempio, è arrivata la notizia di una tegola per il Newcastle: il difensore Lewis Hall ha già finito la sua stagione. Come si legge nel comunicato dei Magpies, infatti, il terzino sarà costretto ad operarsi per un infortunio all’osso del piede.

Newcastle, UFFICIALE: operazione per Hall

Il 20enne, acquistato a titolo definitivo quest’estate dal Chelsea, si è sottoposto agli accertamenti del caso e ad una visita specialistica e il responso emerso è stato il più temuto. Il calciatore dovrà operarsi e tornerà soltanto nella prossima stagione.

Altro infortunio quindi pesante che arriva proprio in un momento di grande forma per Hall. Il giovane terzino sinistro è un punto fermo del Newcastle ed aveva attirato l’attenzione anche del Liverpool che, secondo indiscrezioni, era pronto a farsi avanti quest’estate. Inoltre in autunno era arrivato anche il debutto in Nazionale: due apparizioni con l’Inghilterra in Nations League contro Grecia e Irlanda dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili.

Ora un periodo di stop forzato con l’operazione e l’inevitabile riabilitazione prima di poter tornare in campo e sperare di riprendere da dove si è fermato.