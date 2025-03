Serie A, gli arbitri della 28esima giornata: Colombo e Sozza per i due big match

Domenica i due big match tra Napoli e Fiorentina ma soprattutto tra Juventus e Atalanta. Inter contro il Monza nell’anticipo del sabato

Sono stati designati gli arbitri della ventottesima giornata del campionato, decimo turno del girone di ritorno, che prenderà il via venerdì con l’anticipo tra Cagliari e Genoa che sarà diretto da Fabbri.

Milan e Inter giocano gli anticipi del sabato rispettivamente in trasferta a Lecce e in casa contro il Monza. Due sfide delicate affidate rispettivamente a Doveri e Zufferli. Domenica i due big match: nel pomeriggio il Napoli ospita la Fiorentina, mentre la sera la Juve riceve l’Atalanta. Rocchi ha designato nell’ordine Colombo e Sozza per le gare che mettono in palio punti scudetto. Il programma si chiude lunedì con il posticipo tra Lazio e Udinese che sarà arbitrato da Piccinini. Ecco tutti gli accoppiamenti:

CAGLIARI – GENOA Venerdì 07/03 h.20.45

FABBRI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

COMO – VENEZIA Sabato 08/03 h.15.00

AYROLDI

MELI – ALASSIO

IV: SCATENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

PARMA – TORINO Sabato 08/03 h.15.00

FOURNEAU

MORO – FONTEMURATO

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: MASSA

LECCE – MILAN Sabato 08/03 h.18.00

DOVERI

DI GIOIA – DI MONTE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

INTER – MONZA Sabato 08/03 h.20.45

ZUFFERLI

BERTI – CIPRESSA

IV: COSSO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MERAVIGLIA

VERONA – BOLOGNA h.12.30

RAPUANO

TOLFO – ROSSI M.

IV: PAIRETTO

VAR: LA PENNA

AVAR: MARINI

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

COLOMBO

CECCONI – DEI GIUDICI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLI

AVAR: CHIFFI

EMPOLI – ROMA h. 18.00

DI BELLO

PERROTTI – MASTRODONATO

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA

JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45

SOZZA

BINDONI – TEGON

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

LAZIO – UDINESE Lunedì 10/03 h. 20.45

PICCININI

BACCINI – BERCIGLI

IV: RUTELLA

VAR: GHERSINI

AVAR: DI PAOLO