Roma, rifinitura con vista Athletic e un recupero importante. Ma un dettaglio lascia il dubbio | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

La formazione di Ranieri si prepara all’andata degli ottavi di Europa League: le ultime di formazione per i giallorossi

La Roma scende in campo per l’ultimo allenamento prima della sfida contro l’Athletic di domani sera all’Olimpico. I giallorossi hanno effettuato la rifinitura a Trigoria, senza neanche un assente. Ha infatti recuperato anche Zeki Celik, che era uscito malconcio dalla partita col Como: gli esami a cui si è sottoposto il turco nella giornata di ieri hanno dato esito negativo, per cui è regolarmente a disposizione di Claudio Ranieri.

Saranno da valutare le sue effettive condizioni per un eventuale impiego dal primo minuto, con Hummels che vorrebbe scendere in campo e lo ha fatto capire ulteriormente con l’ultimo post su Instagram facendo riferimento alle vacanze da Oscar date dal tecnico. Celik non è al meglio, nei 15 minuti aperti ai media è emerso un dettaglio da tenere in conto. Dopo il riscaldamento solito, la squadra ha effettuato anche un esercizio atletico che prevedeva la sfida uno contro uno su scatti e rapidità ad alta intensità. Il turco però è rimasto a guardare, riunendosi al gruppo solamente al termine di questo esercizio, sintomo che è stato deciso di non rischiare.

Roma-Athletic, le ultime sulla formazione

Questo pone degli interrogativi proprio sul ballottaggio con Hummels, che a questo punto balza in vantaggio. In corsa anche Rensch in quel ruolo, ma Ranieri lo vede meno. A chiudere il reparto saranno sicuramente Mancini e Ndicka davanti a Svilar.

🔴A Trigoria rifinitura prima di #RomaAthletic: gli Highlights dell’allenamento dai capelli di #Koné alla sempre sentitissima sfida uno contro uno🔥@calciomercatoit #ASRoma pic.twitter.com/pEnGwWcl0x — Francesco Iucca (@francescoiucca) March 5, 2025

A centrocampo spazio a Saelemaekers e Angelino (che parlerà in conferenza stampa alle 13) con Koné, Cristante e Pisilli che dovrebbero formare la cerniera centrale. Paredes è squalificato, il numero 4 ha dato segnali incoraggianti nelle ultime partite. Pellegrini prova a insidiare uno dei due, ma al momento parte indietro. In avanti Dybala dal primo minuto con Dovbyk che è stato gestito nelle ultime due settimane per i soliti fastidi al ginocchio e qualche noia muscolare. L’ucraino dovrebbe tornare titolare. Dall’altra parte c’è la quarta della Liga, che spera di contare sul suo capocannoniere, Sancet, reduce però da un infortunio muscolare. Valverde lo ha convocato, ma non vorrebbe rischiarlo troppo, per cui le valutazioni saranno minuziose.