“Quattro punti di penalizzazione”: annuncio dell’avvocato Grassani

Stangata in arrivo per il club che rischia di veder compromesso il proprio campionato: i punti in meno saranno quattro

Un vero e proprio terremoto che si è abbattuto sul calcio professionistico italiano. La Figc ha reso noto ieri i provvedimenti riguardanti quattro società iscritte al campionato di Serie C ed i deferimenti arrivati possono rappresentare la pietra tombale per la stagione.

Nel mirino sono finite Lucchese, Messina, Taranto e Triestina, nei prossimi giorni arriverà la prima sentenza che si prospetta molto dura. Se per il Taranto si va verso l’esclusione dal campionato, non sarà indolore la sanzione che arriverà per il Messina. La società giallorossa è stata deferita per i mancati versamenti Irpef e Inps entro lo scorso 17 febbraio relativo al trimestre che va da novembre 2024 a gennaio 2025: il club è stato deferito per responsabilità diretta per le violazioni dei rappresentanti legali (Stefano Alaimo e Doudou Cissé, presidente e amministratore, anche loro deferiti) e per responsabilità propria.

A parlare di quel che potrebbe accadere al Messina è l’avvocato, esperto di giustizia sportiva, Mattia Grassani in un’intervista a ‘messinasportiva.it’. Il legale ha spiegato che “alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, la Procura Federale chiederà l’applicazione di una sanzione maggiore della penalizzazione di due punti, probabilmente si discuterà di un possibile meno quattro”.

Messina, verso il meno quattro in classifica

L’avvocato spiega il motivo per il quale potrebbe arrivare una penalizzazione più pesante del previsto, tirando in ballo due precedenti.

“Nei casi di Taranto e Turris, infatti, i giudici federali hanno parcellizzato i mancati pagamenti di Irpef e Inps, di fatto duplicando la penalizzazione”. Una situazione complicata per la società che si trova attualmente al terzultimo posto in classifica con 10 punti di distacco dalla salvezza diretta, una posizione che però sarà presto trasformata in ultima con l’esclusione proprio di Taranto e Turris.

Per capire quel che accadrà non bisognerà attendere molto come spiega lo stesso Grassani: “Il dispositivo sarà reso noto già nella giornata di venerdì, mentre le motivazioni verosimilmente verranno pubblicate all’inizio della prossima settimana”. Ancora qualche giorno dunque prima di capire cosa ne sarà del Messina e dell’intera Serie C.