Inzaghi e il bivio Champions: decisione presa sul futuro

Simone Inzaghi e l’Inter all’assalto della Champions League, quale futuro per il tecnico nerazzurro? Emerge un verdetto chiaro

Nonostante un andamento non entusiasmante nell’ultimo mese, l’Inter si è presa la vetta della classifica. Essere in pole position in questa fase della stagione è sempre un fattore positivo, i nerazzurri puntano a confermarsi campioni d’Italia, ma la missione non si annuncia facile, con una classifica corta, che potrebbe rimettere in corsa oltre a Napoli e Atalanta anche la Juventus. Ma almeno per qualche ora, ci sarà qualcos’altro a cui pensare, di altrettanto importante.

Si ritorna in campo in Champions League, con l’obiettivo di fare più strada possibile, provando ad arrivare fino in fondo. Il percorso europeo è un obiettivo dichiarato dell’Inter per questa stagione. Il primo ostacolo è il Feyenoord giustiziere del Milan. Squadra da non sottovalutare, gli olandesi, se si vuole avanzare al turno successivo. La squadra di Simone Inzaghi ha sulle sue spalle l’orgoglio del calcio italiano, ma anche il compito di ritrovare la miglior versione di se stessa. La caratura europea di allenatore e squadra viene messa alla prova, ora si fa sul serio. E secondo qualcuno, anche la partita del ‘De Kuip’ potrebbe influire sul bilancio dell’annata interista, nonché sul futuro del tecnico.

Inter, il sondaggio premia Simone Inzaghi: resta in nerazzurro in ogni caso

Quest’oggi, la redazione di Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio inviato su ‘X’, ha chiesto ai propri utenti se il futuro di Simone Inzaghi dovrebbe essere vincolato al percorso in Champions. La risposta, però, è stata nettamente a favore dell’allenatore piacentino.

Il 62,1% dei votanti infatti si è espresso a favore di una conferma di Simone Inzaghi in qualsiasi caso. In questi anni, l’allenatore si è fatto benvolere dall’ambiente e questo risultato è sintomatico di quanto molti vorrebbero che il ciclo proseguisse comunque con lui alla guida.

📊MOMENTO SONDAGGIO 🏆L’#Inter fa il suo esordio nella fase a eliminazione diretta, il futuro di #Inzaghi deve essere legato alla #Champions? — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 5, 2025

Solo il 20,7% ha chiesto a Inzaghi almeno i quarti di finale di Champions. Ancor meno i votanti che chiedono la conferma scudetto in campionato per suggellare quella della panchina (17,2%).